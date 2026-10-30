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UP: सभी RTO ऑफिस में लगेगा 'परिवहन मेला', एक ही जगह पर मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं

परिवहन मेला उत्तर प्रदेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी समेत प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों (RTO offices) में शनिवार को परिवहन मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां वाहन स्वामी परिवहन विभाग से संबंधित अपने सात तरह के कामों को करा सकेंगे. इस मेले का आयोजन पिछले शनिवार को ही होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया था. इसलिए अब कल यानी 31 अक्टूबर को होगा.

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में परिवहन मेले को लेकर तैयारी शुरू हो गई. शनिवार सुबह से शाम तक यहां वाहन स्वामियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस आयोजन का उद्देश्य वाहन स्वामियों और आम नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करना और राजस्व वसूली में वृद्धि करना है. परिवहन मेले में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सेवाओं के लिए काउंटर स्थापित किए जाएंगे.

परिवहन मेले में होंगे ये कार्य

1- बकाया राजस्व वसूली और पेनाल्टी छूट, वाहन कर और अन्य बकाया राशि जमा कराने और नियमानुसार जुर्माने में छूट का लाभ देने संबंधी कार्य 2- वाहन पंजीकरण, नए वाहनों के पंजीकरण और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग 3- फिटनेस व परमिट वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र, नवीनीकरण, नवीन परमिट और परमिट संबंधी लंबित मामलों का निराकरण