UP: सभी RTO ऑफिस में लगेगा 'परिवहन मेला', एक ही जगह पर मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
परिवहन मेला उत्तर प्रदेश: आरटीओ कार्यालयों में सेवाओं के लिए लगेंगे विशेष काउंटर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:38 PM IST
लखनऊ : राजधानी समेत प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों (RTO offices) में शनिवार को परिवहन मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां वाहन स्वामी परिवहन विभाग से संबंधित अपने सात तरह के कामों को करा सकेंगे. इस मेले का आयोजन पिछले शनिवार को ही होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया था. इसलिए अब कल यानी 31 अक्टूबर को होगा.
लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में परिवहन मेले को लेकर तैयारी शुरू हो गई. शनिवार सुबह से शाम तक यहां वाहन स्वामियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस आयोजन का उद्देश्य वाहन स्वामियों और आम नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करना और राजस्व वसूली में वृद्धि करना है. परिवहन मेले में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सेवाओं के लिए काउंटर स्थापित किए जाएंगे.
परिवहन मेले में होंगे ये कार्य
1- बकाया राजस्व वसूली और पेनाल्टी छूट, वाहन कर और अन्य बकाया राशि जमा कराने और नियमानुसार जुर्माने में छूट का लाभ देने संबंधी कार्य
2- वाहन पंजीकरण, नए वाहनों के पंजीकरण और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग
3- फिटनेस व परमिट वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र, नवीनीकरण, नवीन परमिट और परमिट संबंधी लंबित मामलों का निराकरण
4- वाहन स्क्रैपेज और नया पंजीकरण, अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में पुराने वाहन स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन के पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में सहायता
5- नागरिक सेवा और अभिलेख संशोधन वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, कर भुगतान, पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य दस्तावेजी बदलाव
संबंधी सेवाएं
6- वाहनों में HSRP लगवाने की प्रक्रिया और ऑफिशियल पोर्टल के संबंध में जानकारी और जागरुकता
7- निजी से व्यावसायिक वाहन परिवर्तन, वाहन वर्ग परिवर्तन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और कर निर्धारण से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी
परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि वाहन स्वामियों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे परिवहन मेले में हिस्सा लेकर विभागीय सेवाओं का लाभ उठाएं. अपने वाहनों से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराएं. हर तरह की कार्रवाई मुख्यालय की तरफ से निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.
ये भी पढ़ें- अमेठी : पीएम आवास योजना में लापरवाही करना पड़ा भारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड