कानपुर में लगेगा परिवहन मेला: बकाया टैक्स और पेनल्टी में मिलेगी भारी राहत
23 अक्टूबर से RTO कार्यालय में मिलेंगी ये सुविधाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:01 PM IST
कानपुर: कानपुर के वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर संभाग स्तर पर तीन चरणों में 'परिवहन मेलों' का आयोजन होने जा रहा है. सर्वोदय नगर स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालय के सारथी भवन में आयोजित होने वाले इन मेलों का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स, पेनल्टी में छूट देने के साथ-साथ परिवहन विभाग से जुड़ी सभी नागरिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे तुरंत उपलब्ध कराना है.
इस संबंध में ARTO प्रवर्तन कहकशां खातून ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इन मेलों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
इस दिन लगेगा परिवहन मेला: विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कानपुर में परिवहन मेलों का आयोजन चरणबद्ध तरीके से 3 अलग-अलग तिथियों में किया जाएगा. पहला मेला 23 अक्टूबर 2026 को, दूसरा मेला 27 नवंबर 2026 को और तीसरा मेला 26 दिसंबर 2026 को आयोजित होगा. ये सभी मेले RTO कार्यालय कानपुर नगर के सारथी भवन में सुबह से आयोजित किए जाएंगे.
बकाया टैक्स और पेनल्टी में मिलेगी भारी छूट: परिवहन मेले के दौरान 'उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998' के नियम 24 के तहत नियमानुसार लंबित पेनल्टी में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा. ARTO प्रवर्तन कहकशां खातून ने बताया, जो वाहन स्वामी लंबे समय से अपने बकाए कर या जुर्माने के कारण परेशान हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं. बकाया राशि जमा होते ही वाहन और उसके दस्तावेजों की स्थिति तुरंत विभागीय पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी.
एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी परिवहन सेवाएं: मेले को 'राजस्व सृजन-सह-नागरिक सेवा सुविधा मंच' के रूप में तैयार किया जा रहा है. यहां वाहन स्वामियों को नए वाहनों का तुरंत पंजीकरण, वाहनों की फिटनेस जांच और प्रमाण पत्र, परमिट का नवीनीकरण, वन टाइम टैक्स और अग्रिम कर जमा करने की सुविधा एक साथ मिलेगी. इसके अलावा, आरसी (RC) में मोबाइल नंबर दर्ज कराने या अपडेट कराने की व्यवस्था भी होगी. पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिले 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' के आधार पर नए वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया में भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी.
डिजिटल पेमेंट और अलग-अलग काउंटरों का इंतजाम: RTO कार्यालय में भीड़ से निपटने और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर वसूली, पंजीकरण, फिटनेस, परमिट और सहायता के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे. भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नकद के साथ-साथ UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल माध्यमों की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
विभागीय अधिकारियों ने जिले के सभी व्यक्तिगत वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर सारथी भवन पहुंचकर इस परिवहन मेले की सुविधाओं और कर में मिलने वाली छूट का पूरा लाभ उठाएं.
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