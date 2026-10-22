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कानपुर में लगेगा परिवहन मेला: बकाया टैक्स और पेनल्टी में मिलेगी भारी राहत

परिवहन मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर संभाग स्तर पर तीन चरणों में 'परिवहन मेलों' का आयोजन होने जा रहा है. सर्वोदय नगर स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालय के सारथी भवन में आयोजित होने वाले इन मेलों का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स, पेनल्टी में छूट देने के साथ-साथ परिवहन विभाग से जुड़ी सभी नागरिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे तुरंत उपलब्ध कराना है.

परिवहन मेला (Video Credit; ETV Bharat) इस संबंध में ARTO प्रवर्तन कहकशां खातून ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इन मेलों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.

इस दिन लगेगा परिवहन मेला: विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कानपुर में परिवहन मेलों का आयोजन चरणबद्ध तरीके से 3 अलग-अलग तिथियों में किया जाएगा. पहला मेला 23 अक्टूबर 2026 को, दूसरा मेला 27 नवंबर 2026 को और तीसरा मेला 26 दिसंबर 2026 को आयोजित होगा. ये सभी मेले RTO कार्यालय कानपुर नगर के सारथी भवन में सुबह से आयोजित किए जाएंगे. बकाया टैक्स और पेनल्टी में मिलेगी भारी छूट: परिवहन मेले के दौरान 'उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998' के नियम 24 के तहत नियमानुसार लंबित पेनल्टी में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा. ARTO प्रवर्तन कहकशां खातून ने बताया, जो वाहन स्वामी लंबे समय से अपने बकाए कर या जुर्माने के कारण परेशान हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं. बकाया राशि जमा होते ही वाहन और उसके दस्तावेजों की स्थिति तुरंत विभागीय पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी.