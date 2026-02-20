लखनऊ में परिवहन मेला; पहले दिन पहुंचे 113 वाहन मालिक, 25 लाख रुपये टैक्स जमा
एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, वाहन मालिक पहले साल में जो टैक्स जमा करता था, उसमें आठ प्रतिशत छूट दी जा रही है.
Published : February 20, 2026 at 8:54 PM IST
लखनऊ: फैजुल्लागंज से पहुंचे हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय में अपनी दास्तां बयां की. ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में दो दिन के लिए शुरू हुए परिवहन मेले के पहले दिन अपने टैक्स के बाबत वे जानकारी हासिल करने पहुंचे थे. हिमांशु ने बताया कि उनका टैक्स 66,896 रुपये है. इस पर छह हजार रुपये जुर्माना है. अगर एकमुश्त टैक्स जमा करते हैं तो चार हजार रुपये की छूट मिलेगी.
73 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा किया: टैक्स नहीं जमा किया तो अधिकारी गाड़ी चलाना भी दूभर कर देंगे. परिवहन विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य वाहन स्वामियों को वनटाइम टैक्स से होने वाले लाभों की जानकारी देना रहा, लेकिन मेले के पहले दिन पहुंचे अधिकतर वाहन स्वामी अपनी परेशानियां ही गिनाते नजर आए. पहले दिन लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित मेले में 113 वाहन स्वामी पहुंचे, जिनमें से 73 वाहन स्वामियों से मौके पर ही 25 लाख रुपये एकमुश्त टैक्स के रूप में जमा करवाए गए.
वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स: परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के लिए वनटाइम टैक्स की सुविधा दी गई है. 7500 किलो वजन से कम के व्यावसायिक वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स लिया जाएगा. इससे विभाग को एडवांस में ही राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि इससे पूर्व त्रैमासिक टैक्स जमा करने की सुविधा वाहन स्वामियों के पास थी. वनटाइम टैक्स के बाबत वाहन स्वामियों को जागरुक भी किया गया. बताया गया कि इससे आठ प्रतिशत की छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है.
आठ प्रतिशत की छूट का लाभ: पहले दिन मेले में पहुंचे वाहन स्वामी परेशान ही नजर आए. वाहन स्वामियों का स्पष्ट कहना था कि एकमुश्त टैक्स तब ही जमा किया जा सकता है, जब वाहन से कमाई हुई हो. ऐसे में कम से कम टैक्स जमा करने के लिए विकल्प दिए जाने चाहिए. इतना ही नहीं वाहन स्वामियों ने इस बाबत कम से कम जून तक का समय देने की मांग भी की है.
टैक्स जमा है, करवाना है समायोजन: एलडीए कॉलोनी से ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय में आयोजित परिवहन मेले में पहुंचे सुधीर कुमार राय ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने वाहन को प्राइवेट से कॉमर्शियल करवाया है. 15 साल का टैक्स जमा किया है. ऐसे में इसे समायोजित किया जाएगा या नहीं, इसके लिए लिखित पत्र दिया जा चुका है. अधिकारियों ने दो से चार दिन में इसे ठीक करने का आश्वासन दिया है.
कहां से जमा करें सात लाख टैक्स: स्वामी वेद प्रकाश पांडेय अपने वाहनों की सूची लेकर परिवहन मेले में पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वाहन पर करीब 80 हजार रुपये का वनटाइम टैक्स जमा करना है. ऐसे में करीब सात लाख रुपये हो गए. यह धनराशि मामूली नहीं है.
साल में आठ प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा: इतनी बड़ी रकम एकमुश्त कहां से लाकर जमा कर दें. साल में आठ प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए पहले सात का इंंतजाम करें. अभी कमाई हुई नहीं, टैक्स पहले जमा कर दो. यह व्यवस्था वाहन स्वामियों के हक में बिल्कुल भी नहीं है. पहले वाली व्यवस्था कहीं ज्यादा सही थी या तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ समय दिया जाए.
क्या बोले परिवहन मंत्री: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह का कहना है कि परिवहन मेला इसलिए आयोजित किया जा रहा है जिससे कॉमर्शियल वाहन स्वामी एकमुश्त टैक्स जमा कर सकें और इसके बाद बार-बार टैक्स जमा करने के झंझट से मुक्ति पा सकें. एकमुश्त टैक्स जमा करने में कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को छूट भी मिलेगी जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा. इस योजना का लाभ उन्हें जरूर मिलेगा.
आगामी वर्षों का टैक्स रिफंड होगा: लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वनटाइम टैक्स को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. इसके तमाम फायदे हैं. पहले वाहन स्वामी साल में जो टैक्स जमा करता था, उसमें आठ प्रतिशत छूट के साथ वनटाइम जमा करना होगा. वाहन के दुर्घटना होने पर पहले टैक्स रिफंड वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन वनटाइम टैक्स जमा करने पर ऐसी स्थिति में आगे के सालों का टैक्स रिफंड हो जाएगा.
वाहन को प्राइवेट से कॉमर्शियल कराने पर वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होता था, लेकिन अब सिर्फ ढाई फीसदी देना होगा. वनटाइम टैक्स जमा करने पर आठ प्रतिशत की जो रिबेट है वह प्रतिवर्ष के लिए मिलेगी. यह 75 प्रतिशत तक हो सकती है.
