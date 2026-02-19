ETV Bharat / state

यूपी के सभी RTO ऑफिस पर कल से दो दिन परिवहन मेला; व्यावसायिक वाहन स्वामी जमा कर सकेंगे एकमुश्त टैक्स

20 और 21 फरवरी को यह मेला सुबह 10 से दोपहर एक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक.

यूपी के सभी RTO ऑफिस पर कल से दो दिन परिवहन मेला. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू वन टाइम टैक्स योजना में आ रहीं समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों (RTO) में दो दिवसीय परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा. ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में भी इस मेले का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में अधिकारी वाहन स्वामियों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे. 20 और 21 फरवरी को यह मेला सुबह 10 से दोपहर एक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आयोजित होगा.

लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट टैक्स सिस्टम में व्यापक सुधार कर वन टाइम टैक्स लागू किया गया है. यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर लागू की जा चुकी है. इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत प्रदान करना है. वाहन स्वामियों को प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराने के लिए परिवहन मेला आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस मेले में वन टाइम टैक्स व्यवस्था से संबंधित नियमों, टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया, टैक्स गणना, भुगतान की विधि और दायित्वों के संबंध में वाहन स्वामियों व विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों को जानकारी दी जाएगी. वाहन स्वामियों की शंकाओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा. आवश्यकतानुसार टैक्स भुगतान व समायोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी.

परिवहन आयुक्त कार्यालय पर करेंगे विरोध प्रदर्शन: यूनाइटेड टैक्सी ऑपरेटर्स प्रोटेक्शन फ्रंट ने कहा है कि एकमुश्त टैक्स जमा करने के इस निर्णय से प्रदेश भर के टैक्सी व्यापारियों में भारी रोष व भय का माहौल व्याप्त है. संयोजक रवि आनंद ने कहा कि एकमुश्त इतनी बड़ी धनराशि जमा कर पाना अधिकांश टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए संभव नहीं है. इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय बंद होने, वाहन बेचने, कर्ज लेने और हजारों लोगों के रोजगार पर संकट जैसी गंभीर परिस्थितियां पैदा हो रही हैं. 20 फरवरी को परिवहन आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

लगाई जाए रोक, बदली जाए व्यवस्था: लखनऊ टैक्सी कैब ड्राइवर्स वेलफेयर असोसिएशन ने वन टाइम टैक्स पर रोक लगाने की मांग की है. अध्यक्ष अतुल द्विवेदी ने मांग की है कि यह तय किया जाए कि वन टाइम टैक्स केवल नए व्यावसायिक गाड़ियों पर ही लागू होगा. अगर पुरानी गाड़ियों से टैक्स लिया जाना है तो उनके लिए अलग, न्यायसंगत और मानवीय नीति बनाई जाए. पुरानी गाड़ियों को वन टाइम टैक्स जमा करने के लिए कम से कम एक साल की अनिवार्य समयसीमा दी जाए. एकमुश्त भुगतान स्वैच्छिक रखा जाए, अनिवार्य नहीं. किश्त की भी व्यवस्था की जाए. कैब चालकों को एकमुश्त देय राशि पर किसी भी प्रकार का जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.

