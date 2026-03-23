ETV Bharat / state

दिल्ली में मेट्रो, नमो भारत और इलेक्ट्रिक बसों से बदली सफर की तस्वीर

कनेक्टिविटी: उत्तर व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाके जैसे बुराड़ी, भजनपुरा और खजूरी खास अब सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ गए हैं, जिससे लाखों लोगों का सफर 30 से 40 मिनट कम हो गया है.

पिंक लाइन (रिंग मेट्रो): मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच 12.3 किमी का हिस्सा जुड़ने से अब मेट्रो की पिंक लाइन कुल 71.6 किमी लंबी हो गई है. यह भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है, जो पूरे दिल्ली शहर को एक घेरे में जोड़ती है. इसमें अब सर्वाधिक 12 इंटरचेंज स्टेशन हैं, जिससे यात्रियों को लाइन बदलने के लिए राजीव चौक या कश्मीरी गेट जाने की जरूरत नहीं है.

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मार्च 2026 तक दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (फेज-4) के तीन प्रमुख कॉरिडोर पर काम तेजी से पूरा हुआ. 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेरेंद्र मोदी ने दो नई लाइनों—मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन एक्सटेंशन) और दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मजेंटा लाइन एक्सटेंशन) का उद्घाटन किया. इसके साथ ही दिल्ली को अपनी पहली 'रिंग मेट्रो' मिल गई है.

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की. इसके अनुसार मार्च 2026 तक दिल्ली-एनसीआर की परिवहन व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. राजधानी दिल्ली व इसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों के लिए मार्च 2026 का समय सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है. दिल्ली अब विश्व स्तरीय 'मल्टी-मोडल' परिवहन हब के रूप में उभर चुकी है. मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार, नमो भारत ट्रेन का पूर्ण संचालन व इलेक्ट्रिक बसों के विशाल बेड़े ने आम आदमी के सफर को न सिर्फ सुगम बनाया है, बल्कि प्रदूषण मुक्त भी किया है.

दिल्ली से मेरठ अब मात्र 50 मिनट दूर: क्षेत्रीय परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव नमो भारत का पूर्ण परिचालन है. 22 फरवरी 2026 को इस 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया गया. सराय काले खां स्टेशन अब एक विशाल ट्रांजिट हब बन चुका है, जहां मेट्रो, बस टर्मिनल व रैपिड रेल एक साथ मिलते हैं. यहां से यात्री सीधे न्यू अशोक नगर व आनंद विहार होते हुए मेरठ के मोदीपुरम तक जा सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)

160-180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली इन ट्रेनों ने दिल्ली व मेरठ के बीच की दूरी को समेट कर महज 50-60 मिनट कर दिया है. खास बात ये है कि मेरठ शहर के अंदर स्थानीय यातायात के लिए भी मेट्रो सेवा शुरू की गई है, जो के ट्रैक का ही उपयोग करती है. इससे गाजियाबाद, मुरादनगर व मोदीनगर के नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ता बसों का सफर: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली अब भारत की 'इलेक्ट्रिक बस राजधानी' भी बन गई है. मुख्यमंत्री द्वारा पेश आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4,338 पहुंच गई है. सरकार ने इस साल के अंत तक इस संख्या को 7,500 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (DTC) की बसों में प्रतिदिन औसतन 24.28 लाख यात्री सफर कर रहे हैं. वहीं, क्लस्टर बसों का उपयोग 97 प्रतिशत से अधिक रहा है. बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी है. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन व करीब 3,000 बस मार्शल तैनात हैं.

प्रदूषण नियंत्रण में भी ईवी से मिल रही मदद: आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने की नीति के तहत अब तक 66 लाख से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जगी है. वहीं, सर्वजनिक परिवहन से पुरानी बसें हटने और नई इलेक्ट्रिक बसें आने से भी प्रदूषण नियंत्रण में काफी मदद मिली है.

यात्रियों को मिलने वाली प्रमुख सहूलियतें:

मल्टी-मोडल एकीकरण: अब एक ही 'वन दिल्ली' कार्ड या मोबाइल ऐप से यात्री मेट्रो, बस व नमो भारत का किराया चुका सकते हैं.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी: मेट्रो स्टेशनों व आरआरटीएस स्टेशनों के बाहर इलेक्ट्रिक फीडर बसों और ई-रिक्शा की संख्या बढ़ाई गई है.

कम ट्रैफिक जाम: रिंग मेट्रो व रैपिड रेल के कारण निजी वाहनों, विशेषकर कारों का सड़कों पर दबाव कम हुआ है. सर्वेक्षण के मुताबिक एनसीआर से दिल्ली आने वाले वाहनों में 15-20% की कमी दर्ज की गई है.

नाइट सर्विस: रात के समय काम करने वालों के लिए 27 प्रमुख रूटों पर 'नाइट बस सर्विस' का विस्तार भी किया गया है.

ये भी पढ़ें: