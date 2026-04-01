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परिवहन विभाग ने एक साथ शुरू किए दो अभियान; पोर्टल पर मिलेगी स्कूली वाहनों की जानकारी

उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दो अभियान शुरू किए हैं. 01 से 15 अप्रैल तक प्रदेशव्यापी स्कूली वाहन फिटनेस अभियान और यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (UP-ISVMP) पर स्कूली वाहनों का विवरण दर्ज होना शुरू होगा. उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि अभियान समाप्ति के बाद भी बिना फिटनेस/त्रुटिपूर्ण फिटनेस के संचालित स्कूली वाहनों और उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में क्या होगा खास शत-प्रतिशत स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच, पंजीकरण, परमिट, बीमा, PUC एवं भौतिक स्थिति.

त्रुटिपूर्ण फिटनेस को तत्काल निरस्त कर संशोधित फिटनेस जारी की जाएंगे.

बिना परमिट/परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित वाहनों पर MVAct-1988 के तहत कठोर कार्रवाई.

दैनिक प्रगति रिपोर्ट QR कोड पोर्टल पर अद्यतन की जाए.