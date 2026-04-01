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परिवहन विभाग ने एक साथ शुरू किए दो अभियान; पोर्टल पर मिलेगी स्कूली वाहनों की जानकारी

उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह.
उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:10 AM IST

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Updated : April 1, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दो अभियान शुरू किए हैं. 01 से 15 अप्रैल तक प्रदेशव्यापी स्कूली वाहन फिटनेस अभियान और यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (UP-ISVMP) पर स्कूली वाहनों का विवरण दर्ज होना शुरू होगा.

उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि अभियान समाप्ति के बाद भी बिना फिटनेस/त्रुटिपूर्ण फिटनेस के संचालित स्कूली वाहनों और उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

अभियान में क्या होगा खास

  • शत-प्रतिशत स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच, पंजीकरण, परमिट, बीमा, PUC एवं भौतिक स्थिति.
  • त्रुटिपूर्ण फिटनेस को तत्काल निरस्त कर संशोधित फिटनेस जारी की जाएंगे.
  • बिना परमिट/परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित वाहनों पर MVAct-1988 के तहत कठोर कार्रवाई.
  • दैनिक प्रगति रिपोर्ट QR कोड पोर्टल पर अद्यतन की जाए.

पोर्टल पर क्या होगा: उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का पोर्टल पहले उपलब्ध नहीं था. परिवहन विभाग की तरफ से पहली बार डेवलप UP-ISVMP एक अप्रैल से लाइव होगा. https://upisvmp.com पोर्टल विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और वैधानिक अनुपालन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है. इस पर वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेज की निगरानी और अनुपालन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

जिला एवं विद्यालय स्तरीय परिवहन यान सुरक्षा समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा. इन समितियों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग इस पोर्टल के माध्यम से होगी. विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका विवरण अंकन, शपथ पत्र अपलोड और अनुपालन सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदार होगी.

अभिभावकों के लिए सुविधा: UP-ISVMP पोर्टल पर 'Know Your Bus' सुविधा उपलब्ध है. इसके माध्यम से अभिभावक अपने बच्चे की स्कूल बस की पूरी जानकारी वाहन पंजीकरण, फिटनेस स्थिति, PUC, चालक का विवरण, परमिट और बीमा ऑनलाइन देख सकते हैं.

पोर्टल पर लॉगिन सुविधा 7 स्तर पर उपलब्ध

  1. परिवहन आयुक्त कार्यालय
  2. संभागीय परिवहन अधिकारी
  3. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
  4. बेसिक शिक्षा अधिकारी/डीआईओएस
  5. जिलाधिकारी
  6. पुलिस विभाग
  7. विद्यालय प्रबंधन

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Last Updated : April 1, 2026 at 8:05 AM IST

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