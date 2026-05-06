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बरेली में भरभराकर गिरी परिवहन विभाग की दीवार; एक व्यक्ति घायल, कार हुई क्षतिग्रस्त

आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. अन्य किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.

बरेली में भरभराकर गिरी परिवहन विभाग की दीवार.
बरेली में भरभराकर गिरी परिवहन विभाग की दीवार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 11:51 AM IST

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बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के सिंधु नगर स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बुधवार सुबह करीब 20 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ के घायल होने की सूचना सामने आ रही है.

आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. अन्य किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. दीवार काफी पुरानी थी, जल्द ही दीवार को बनवाया जाएगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दीवार के पास खड़े रिक्शा चालक छोटेलाल पुत्र रामदयाल निवासी मौर्य मंदिर मलबे में दब गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और उन्हें बाहर निकाला. हादसे में उनका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दीवार गिरने की चपेट में आकर पास में खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि कार में मौजूद ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

स्थानीय पार्षद छंगामल मौर्य ने बताया कि इस हादसे के लिए परिवहन विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है. यह दीवार जर्जर हालत में थी. लोगों का भी कहना है कि दीवार काफी समय से जर्जर हालत में थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई.

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और हालात को नियंत्रण में लिया. घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. फिलहाल घटना के संबंध में परिवहन विभाग के किसी अधिकारी का बयान अभी तक नहीं आया है.

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