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बरेली में भरभराकर गिरी परिवहन विभाग की दीवार; एक व्यक्ति घायल, कार हुई क्षतिग्रस्त

बरेली में भरभराकर गिरी परिवहन विभाग की दीवार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के सिंधु नगर स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बुधवार सुबह करीब 20 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ के घायल होने की सूचना सामने आ रही है.

आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. अन्य किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. दीवार काफी पुरानी थी, जल्द ही दीवार को बनवाया जाएगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दीवार के पास खड़े रिक्शा चालक छोटेलाल पुत्र रामदयाल निवासी मौर्य मंदिर मलबे में दब गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और उन्हें बाहर निकाला. हादसे में उनका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दीवार गिरने की चपेट में आकर पास में खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि कार में मौजूद ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.