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300 लक्जरी और स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 179 ई रिक्शा चालकों को पढ़ाया नियमों का पाठ

हाईवे पर एआरटीओ नेहा झा संभाल रही मोर्चा: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अलग-अलग टीमों का गठन किया है. एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में चंडीघाट चौक, भूपतवाला और बहादराबाद क्षेत्र में बड़ी बसों की चेकिंग की जा रही है. अलग-अलग टीमें पिछले पांच दिनों से तकनीकी स्थिति और फिटनेस मानकों की जांच कर रही है. इसके अलावा बसों के परमिट, फिटनेस, कर, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, स्वीकृत वाहन संरचना और सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई. जांच के दौरान बसों में अनधिकृत परिवर्तन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, बसों में अतिरिक्त सीटें लगाना, पर्दे लगाकर चलना और यात्री सूची उपलब्ध नहीं होने जैसी अनियमितताएं मिलीं. कई बसों में सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी, फायर सेफ्टी यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होना, रिफ्लेक्टर में कमी, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल और चालक परिचालक के निर्धारित वर्दी में नहीं होने की भी बात सामने आई.

सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी प्रशासन निखिल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर 179 तिपहिया वाहनों का चालान किया. मानकों का उल्लंघन करने पर 21 वाहन सीज कर दिए गए.

हरिद्वार: लग्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में विभाग की टीमों ने जिले के विभिन्न मार्गों और प्रमुख स्थानों पर बसों की जांच की. पिछले पांच दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाली 300 बसों का चालान किया गया, 80 बसें सीज की गई. इसके साथ ही तकनीकी मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली पांच बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए गए.

परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों ने अन्य श्रेणी के वाहनों की भी जांच की: एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने, वाहनों में अनधिकृत परिवर्तन करने और परमिट और फिटनेस शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पिछले पांच दिनों में करीब 300 बस चालकों का चालान किया गया. 80 बसें सीज की गई है. लक्जरी और स्लीपर बसों समेत सभी यात्री और व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा.

179 ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई (PHOTO-ETV Bharat)

ई रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान, 179 वाहनों के चालान एवं 21 वाहन सीज: इसके साथ ही परिवहन विभाग की टीमें छोटे सवारी वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटी है. मंगलवार को तिपहिया वाहनों में में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, कर एवं आवश्यक प्रपत्रों के वाहन संचालित करने सहित विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं. अभियान में इंटरसेप्टर प्रभारी वरुणा सैनी एवं टास्क फोर्स चिड़ियापुर के मुकेश भारती द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई. इनके अभियान में रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के अतिरिक्त दोपहिया, बस, मालवाहक, मोटर कैब, मैक्सी कैब तथा अन्य श्रेणी के वाहनों की भी जांच की गई.

नियमों का उल्लंघन करने वाली 300 बसों का चालान (PHOTO-ETV Bharat)

परिवहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 179 वाहनों के चालान किए गए और गंभीर अनियमितता वाले 21 वाहनों को सीज किया गया. इसके अतिरिक्त 65 मामलों में वाहन संबंधी दस्तावेज इम्पाउंड किए गए. चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, बिना वैध बीमा, परमिट, कर एवं ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन संचालन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, वाहन में अनधिकृत परिवर्तन, मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाने और रिफ्लेक्टर एवं सीट बेल्ट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

परिवहन विभाग द्वारा ई-रिक्शा एवं तिपहिया वाहन संचालकों को निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाने, वाहन के समस्त वैध प्रपत्र साथ रखने और यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी.

-निखिल शर्मा, एआरटीओ प्रशासन-

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