धनबाद में वाहन जांच अभियानः वसूला 2.26 लाख का जुर्माना, एक स्कूली वाहन समेत 2 गाड़ी जब्त
धनबाद में डीसी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 10:54 PM IST
धनबाद: सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला परिवहन विभाग ने मंगलवार को दो अलग-अलग जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया.
बरमसिया में अवैध पार्किंग और जरूरी कागजात नहीं रखने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि गोमो में एक निजी स्कूल में स्कूली वाहनों की जांच हुई. दोनों अभियानों में कुल 22 वाहनों पर करीब 2 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि दो वाहनों को जब्त किया गया.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग की टीम ने बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम के पास वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े चार वाहनों और जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाले 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इन वाहनों से कुल 1 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. गंभीर अनियमितता मिलने पर एक वाहन को जब्त कर मनियाडीह ओपी के सुपुर्द किया गया.
10 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई
वहीं, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गोमो स्थित एक निजी स्कूल में भी स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई. जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी के नेतृत्व में हुई जांच में वाहनों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई. कागजात में कमी पाए जाने पर 10 स्कूली वाहनों पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, बिना जरूरी कागजात मिले एक वाहन को जब्त कर हरिहरपुर थाना परिसर में सुपुर्द किया गया.
जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को सड़क सुरक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया. चालकों की काउंसिलिंग कर निर्धारित गति सीमा, सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई. परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग करने और बिना वैध दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बस और अन्य स्कूली वाहनों की जांच भी आगे लगातार की जाएगी.
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