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धनबाद में वाहन जांच अभियानः वसूला 2.26 लाख का जुर्माना, एक स्कूली वाहन समेत 2 गाड़ी जब्त

वाहन चालकों से बातचीत करते डीटीओ टीम ( etv bharat )

धनबाद: सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला परिवहन विभाग ने मंगलवार को दो अलग-अलग जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया.