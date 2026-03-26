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यूपी के 20 जिलों में दुर्घटना रोकने के लिए परिवहन विभाग का बड़ा कदम

लखनऊ: देश भर में उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं. इसमें कानपुर नगर नौवें नंबर पर, तो लखनऊ 42 वें नंबर पर है. इसके अलावा अन्य 18 जिले भी दुर्घटना बाहुल्य जिलों में शामिल हैं.

पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित सड़क सुरक्षा संवाद के दौरान विशेषज्ञों ने सड़क दुर्घटनाओं पर घंटों मंथन किया. इसके बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने हर जिले में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे, स्पीड कैमरे व रेड लाइड जम्प कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके.



उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2021 से लेकर 2023 तक होने वाले दुर्घटनाओं की बात की जाए, तो कानपुर नगर दुर्घटनाओं के मामले में देश में 9वे स्थान पर है, जबकि बुलंदशहर 10वें, प्रयागराज 12वें, आगरा 13वें, उन्नाव 17वें, हरदोई 24वें, अलीगढ़ 28वें, मथुरा 29वें, लखनऊ 42वें, बरेली 43वें और फतेहपुर 47वें स्थान पर है.



सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पांच क्रिटिकल कॉरिडोर लगभग 55% दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं. इनमें नेशनल हाईवे 19, स्टेट हाईवे 58, नेशनल हाईवे 34, स्टेट हाईवे 46 और स्टेट हाईवे 68.

वहीं, नेशनल हाईवे 19 पर 2023 और 24 में 201 दुर्घटनाएं हुईं. जिनमें 231 लोगों की मौतें हुई. स्टेट हाईवे 58 पर 2023-24 में 25 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 28 लोगों की जान गई. इसी तरह नेशनल हाईवे 34 पर दो सालों में 333 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 386 लोगों की जानें गई. स्टेट हाईवे 46 पर दो सालों में 54 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 57 लोगों की जानें गईं. स्टेट हाईवे 68 पर 23-24 में नौ दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 11 लोगों की जानें गई.



सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि साल के 12 महीनों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं मार्च, मई और दिसंबर में होती हैं. इन तीन माह में कुल साल भर की तुलना में 31% दुर्घटनाएं होती हैं. 2023 और 2024 के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि मार्च 2023 में 124 दुर्घटनाएं हुईं, तो 2024 में 144, मई 2023 में 105 जो 2024 में 128 हो गई. इसी तरह दिसंबर 2023 में 116 दुर्घटनाएं हुईं जो 2024 में बढ़कर 126 हो गई.



विशेषज्ञों के मुताबिक दुर्घटना होने के समय की अगर बात की जाए, तो दोपहर तीन बजे से छह बजे तक और शाम छह बजे से रात के नौ बजे तक और रात नौ बजे से 12 बजे तक कुल 51% सड़क हादसे होते हैं. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जो दुर्घटनाएं होती हैं. वह 63 प्रतिशत नेशनल हाईवे से आउटसाइड होती हैं. यहां पर लोकल रोड डिजाइन को सही करने की आवश्यकता है. पुलिसिंग पैटर्न्स को बेहतर करने की जरूरत है और हॉस्पिटल की तत्परता आवश्यक है.



सेव लाइफ फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल प्रकाश सिंह ने बतेये कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी जिले हैं, जो देश में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे आगे हैं, उनका अध्ययन किया गया तो कई खामियां निकलकर सामने आई. इसकी रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंपी गई है. इसके बाद यहां पर काम शुरू किया गया और नतीजे बेहतर आने की उम्मीद है. 20 जिलों की तरह ही अब सभी 75 जिलों को शून्य दुर्घटना वाले जिले बनाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है.