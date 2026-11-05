ETV Bharat / state

झुंझुनू में परिवहन विभाग की कार्रवाई, 26 ट्रैक्टर किए सीज, बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे

झुंझुनू में कार्रवाई करते परिवहन विभाग के अधिकारी. ( ETV Bharat JHUNJHUNU )

झुंझुनू: जिले के चिड़ावा कस्बे में जिला परिवहन विभाग ने गुरुवार देर शाम को अवैध रूप से ट्रैक्टरों की बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. विभाग की टीम ने बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ट्रैक्टरों का बेचान किए जाने और नियमानुसार पंजीकरण के बिना वाहनों की बिक्री के मामले में कुल 26 ट्रैक्टरों को सीज किया है.