झुंझुनू में परिवहन विभाग की कार्रवाई, 26 ट्रैक्टर किए सीज, बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे
वाहनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने तक अवैध रूप से संचालन अथवा पंजीयन नहीं हो सकेगा.
Published : November 5, 2026 at 8:14 PM IST
झुंझुनू: जिले के चिड़ावा कस्बे में जिला परिवहन विभाग ने गुरुवार देर शाम को अवैध रूप से ट्रैक्टरों की बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. विभाग की टीम ने बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ट्रैक्टरों का बेचान किए जाने और नियमानुसार पंजीकरण के बिना वाहनों की बिक्री के मामले में कुल 26 ट्रैक्टरों को सीज किया है.
जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि चिड़ावा में अवैध रूप से संचालित एजेंसी पर परिवहन विभाग की टीम ने छापा मारा. जांच के दौरान सामने आया कि एजेंसी की ओर से बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ट्रैक्टरों की बिक्री की जा रही थी. साथ ही हरियाणा राज्य से ट्रैक्टर लाकर यहां अवैध रूप से बेचान किए जाने का मामला भी सामने आया. विभागीय टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टरों को सीज कर दिया. इन वाहनों को वाहन स्वामियों के कब्जे में सीज किया गया तथा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया.
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इसी क्रम में परिवहन विभाग की टीम ने चिड़ावा स्थित प्रतिष्ठान की भी जांच की. यहां भी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं पाया गया. विभाग ने नियमों की पालना नहीं होने पर 14 ट्रैक्टरों को अपंजीकृत मानते हुए सीज कर दिया. दोनों प्रतिष्ठानों पर सख्ती, चेचिस नंबर किए ब्लॉकः परिवहन विभाग ने दोनों कार्रवाई के दौरान सीज किए गए सभी 26 ट्रैक्टरों के चेचिस नंबर ब्लॉक कर दिए. इन वाहनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने तक अवैध रूप से संचालन अथवा पंजीयन नहीं हो सकेगा. जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव के निर्देशन में उड़नदस्ता प्रभारी परिवहन निरीक्षक सुमित कुमार तथा परिवहन निरीक्षक रोहिताश भगासरा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की. टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और अनियमितताएं मिलने पर नियमानुसार ट्रैक्टरों को सीज करने की कार्रवाई की.