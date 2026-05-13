दुकान में 'रसमलाई' खा रहा था परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ने किया सस्पेंड, जानिए वजह
देहरादून में परिवहन विभाग ने दुकान में रसमलाई खाने गए प्रवर्तन में तैनात उपनिरीक्षक को सस्पेंड किया है. घटना का वीडियो भी सामने आया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 13, 2026 at 8:33 PM IST
देहरादून: परिवहन विभाग ने प्रवर्तन में तैनात उपनिरीक्षक पर गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि उपनिरीक्षक ट्रांसपोर्टर कारोबारियों से रिश्वत के तौर पर महीना लेता है. इसी को लेकर सोमवार को देहरादून के मियांवाला में जमकर हंगामा भी हुआ. ट्रांसपोर्टर कारोबारियों ने उपनिरीक्षक को बंधक भी बना लिया था. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई की गई और उपनिरीक्षक को सस्पेंड किया गया है.
जानकारी के मुताबिक सोमवार को मियांवाला में सीमेंट कारोबारी की दुकान पर परिवहन विभाग के उप निरीक्षक शशिकांत पहुंचे थे. इसी दौरान कारोबारी गजराज चौहान और उसके साथ मौजूद लोगों ने उपनिरीक्षक को दुकान के अंदर बुलाया और बाहर से शटर बंद कर दिया.
कारोबारी गजराज चौहान ने उपनिरीक्षक पर हर महीने रिश्वत लेने के आरोप लगाया है. इसी को लेकर वहां काफी हंगामा हुआ. कारोबारी गजराज चौहान ने उपनिरीक्षक को करीब दो घंटे के अंदर दुकान में जबरदस्ती बैठा कर रखा. ट्रांसपोर्ट कारोबारी का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी हर महीने अवैध वसूली करते हैं, जबकि इंस्पेक्टर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह नियमित चेकिंग पर पहुंचे थे और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया.
इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. घटना के दौरान दुकान के अंदर रखी नोटों की गड्डी को भी कैमरे में दिखाया गया. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि यह वही रकम थी, जो कथित तौर पर उपनिरीक्षक को दी जानी थी. हालांकि इंस्पेक्टर लगातार इन आरोपों को नकारता रहा और कहता रहा कि दुकान के कारोबार का करोड़ों का लेनदेन होता है. ऐसे में किसी भी रकम को उनके नाम से जोड़ना गलत है.
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्होंने खुद 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं पहुंची. वहीं कारोबारी पक्ष लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत होने का दावा करता रहा.
मैं रोजाना चेकिंग करता हूं और यह मेरा नियमित क्षेत्र है. मुझे दुकान के अंदर बैठाया गया और फिर अचानक शटर बंद कर दिया गया. मैं तो अंदर बैठकर रसमलाई खा रहा था. अगर मेरे साथ अंदर कोई अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
-शशिकांत, उपनिरीक्षक, परिवहन विभाग-
इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि उन्हें साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि वह केवल दस्तावेजों की जांच के लिए दुकान पर पहुंचे थे और किसी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की गई.
वहीं कारोबारी गजराज चौहान ने परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. गजराज चौहान ने कहा,
ये लोग हर महीने पैसे लेने आते हैं. छोटे वाहनों से 6 से 8 हजार रुपये तक वसूले जाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका चालान कर दिया जाता है. हमारे पास हर महीने की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और नोटों के नंबर तक रिकॉर्ड में हैं. ञ
-गजराज चौहान, कारोबारी-
गजराज ने दावा किया कि पूरे शहर में वाहन संचालकों से इसी तरह अवैध वसूली की जाती है. कारोबारी ने कहा कि वह लंबे समय से परेशान था और मजबूरी में उसने मीडिया को बुलाकर पूरे मामले को सार्वजनिक किया. वही पूरा मामला परिवहन मुख्यालय के संज्ञान में आने के बाद परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक शशिकांत को निलंबित करते हुए परिवहन आयुक्त मुख्यालय से संबद्ध किया गया है.
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