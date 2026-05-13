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दुकान में 'रसमलाई' खा रहा था परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ने किया सस्पेंड, जानिए वजह

देहरादून: परिवहन विभाग ने प्रवर्तन में तैनात उपनिरीक्षक पर गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि उपनिरीक्षक ट्रांसपोर्टर कारोबारियों से रिश्वत के तौर पर महीना लेता है. इसी को लेकर सोमवार को देहरादून के मियांवाला में जमकर हंगामा भी हुआ. ट्रांसपोर्टर कारोबारियों ने उपनिरीक्षक को बंधक भी बना लिया था. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई की गई और उपनिरीक्षक को सस्पेंड किया गया है.

जानकारी के मुताबिक सोमवार को मियांवाला में सीमेंट कारोबारी की दुकान पर परिवहन विभाग के उप निरीक्षक शशिकांत पहुंचे थे. इसी दौरान कारोबारी गजराज चौहान और उसके साथ मौजूद लोगों ने उपनिरीक्षक को दुकान के अंदर बुलाया और बाहर से शटर बंद कर दिया.

दुकान में 'रसमलाई' खाने गया परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर सस्पेंड (ETV Bharat)

कारोबारी गजराज चौहान ने उपनिरीक्षक पर हर महीने रिश्वत लेने के आरोप लगाया है. इसी को लेकर वहां काफी हंगामा हुआ. कारोबारी गजराज चौहान ने उपनिरीक्षक को करीब दो घंटे के अंदर दुकान में जबरदस्ती बैठा कर रखा. ट्रांसपोर्ट कारोबारी का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी हर महीने अवैध वसूली करते हैं, जबकि इंस्पेक्टर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह नियमित चेकिंग पर पहुंचे थे और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. घटना के दौरान दुकान के अंदर रखी नोटों की गड्डी को भी कैमरे में दिखाया गया. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि यह वही रकम थी, जो कथित तौर पर उपनिरीक्षक को दी जानी थी. हालांकि इंस्पेक्टर लगातार इन आरोपों को नकारता रहा और कहता रहा कि दुकान के कारोबार का करोड़ों का लेनदेन होता है. ऐसे में किसी भी रकम को उनके नाम से जोड़ना गलत है.