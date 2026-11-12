हिमाचल में कमर्शियल वाहनों पर सख्ती: बिना स्पीड लिमिटिंग डिवाइस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन, फिटनेस की भी होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग से प्रदेश के सभी आरटीओ को मिले निर्देश, वाहन डीलरों, ट्रक-बस-टैक्सी यूनियनों को भी भेजे गए पत्र.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:49 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में अब निर्धारित श्रेणी के कमर्शियल वाहनों के लिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) अनिवार्य होगा. इन उपकरणों के बिना संबंधित परिवहन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा. इतना ही नहीं, पहले से पंजीकृत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान भी डिवाइस की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और परिवहन विभाग ने नियमों की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं. प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को इस संबंध में आदेश प्राप्त हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में दायर आईए संख्या 77921/2024 पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे. न्यायालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस अथवा स्पीड लिमिटिंग फंक्शन की स्थापना अनिवार्य करने के निर्देश दिए.
NIC तैयार करेगा ऑनलाइन सिस्टम
न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिए थे कि वे संबंधित आरटीओ को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि नियम 118 के दायरे में आने वाले वाहनों में पंजीकरण से पहले निर्धारित उपकरण की स्थापना सुनिश्चित हो सके. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसे वाहनों की बिक्री उपकरण लगाए जाने के बाद ही की जानी चाहिए. नियमों का उल्लंघन कर बिना डिवाइस वाहन बेचने वाले निर्माताओं और डीलरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
डिजिटल मैपिंग से होगी निगरानी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को पत्र जारी कर आवश्यक ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत नियम 118(1) के दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवहन वाहन में पंजीकरण से पहले स्पीड लिमिटिंग डिवाइस अथवा फंक्शन की स्थापना और उसकी ऑनलाइन मैपिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण के समय संबंधित अधिकारी उपकरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित कर सकेंगे. इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वाहन निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है.
डीलरों और वाहन यूनियनों को भेजे पत्र
आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि, "स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता सड़क सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है. प्रदेश के सभी आरटीओ को इस संबंध में आदेश प्राप्त हुए हैं. उनके कार्यालय की ओर से जिले के सभी वाहन डीलरों, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) और ट्रक, बस, टैक्सी और ऑटो यूनियनों को भी पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया गया है. वाहन पंजीकरण के समय उपकरण की उपलब्धता की जांच के साथ-साथ फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान भी इसकी अनुपालना देखी जाएगी. डिजिटल मैपिंग से उपकरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा. वाहन मालिकों और डीलरों से अपील है कि निर्धारित नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं."
पुराने वाहनों की फिटनेस और रिन्यूअल पर भी नजर
नई व्यवस्था केवल नए कमर्शियल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी. पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान भी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की उपलब्धता और उसकी कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी. यदि किसी वाहन में लगा उपकरण खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे बदलने और नई डिवाइस के प्रमाणीकरण के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की जाएगी.
बिना डिवाइस वाहन बेचने पर निर्माता और डीलर भी होंगे जवाबदेह
नियमों की अनुपालना की जिम्मेदारी वाहन मालिकों के साथ-साथ निर्माताओं और डीलरों की भी होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नियम 118 के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों की बिक्री निर्धारित उपकरण लगाए जाने के बाद ही की जानी चाहिए. यदि कोई निर्माता या डीलर बिना उपकरण लगाए वाहन बेचता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
हर महीने सार्वजनिक होंगे अनुपालना से जुड़े आंकड़े
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 21(ई) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार पंजीकृत परिवहन वाहनों और उनमें स्थापित स्पीड लिमिटिंग डिवाइस और फंक्शन से संबंधित अद्यतन आंकड़े मासिक आधार पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का उल्लेख है. इन आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित करने का भी प्रावधान है, ताकि आम जनता और संबंधित हितधारक विभिन्न राज्यों में नियमों के अनुपालन की स्थिति देख सकें.
सड़क सुरक्षा के लिए अहम कदम
स्पीड लिमिटिंग डिवाइस का मुख्य उद्देश्य परिवहन वाहनों की अधिकतम गति को निर्धारित और अनुमत सीमा के भीतर नियंत्रित करना है. विशेष रूप से भारी मालवाहक वाहनों, बसों और अन्य निर्धारित श्रेणी के परिवहन वाहनों में इन उपकरणों की स्थापना से तेज रफ्तार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी. इससे सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता कम करने और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने में योगदान मिल सकता है.
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