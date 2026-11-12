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हिमाचल में कमर्शियल वाहनों पर सख्ती: बिना स्पीड लिमिटिंग डिवाइस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन, फिटनेस की भी होगी जांच

हिमाचल में बिना स्पीड लिमिटिंग डिवाइस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में अब निर्धारित श्रेणी के कमर्शियल वाहनों के लिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) अनिवार्य होगा. इन उपकरणों के बिना संबंधित परिवहन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा. इतना ही नहीं, पहले से पंजीकृत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान भी डिवाइस की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार और परिवहन विभाग ने नियमों की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं. प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को इस संबंध में आदेश प्राप्त हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती