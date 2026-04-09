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चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने कसी कमर, ANPR कैमरे एक्टिव, ऋषिकेश में बनाया गया कंट्रोल रूम

यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 16 अप्रैल से अलग-अलग प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट संचालित किए जाएंगे. परिवहन विभाग ने आशारोड़ी, कटा पत्थर, कुठालगेट, हरबर्टपुर, ऋषिकेश, सत्यनारायण, तपोवन, भद्रकाली और सोनप्रयाग में बनाई जा रही चेक पोस्ट वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है.

19 अप्रैल को गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद 22 अप्रैल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

देहरादून: चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है. परिवहन विभाग की सभी तैयारियों लगभग पूरी हो चुकी है. 16 अप्रैल से हाईटेक चेक पोस्ट सक्रिय हो जाएगी. परिवहन विभाग के चेक पोस्टों पर एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे एक्टिव हो गए है. देहारदून के आशारोड़ी और हरिद्वार के नारसन बॉर्डर समेत तमाम जगहों पर रेस्ट पॉइंट बनाया गया. साथ ही ऋषिकेश में कंट्रोल रूम बनाया गया.

परिवहन विभाग की तरफ से बताया गया कि इन सभी चेक पोस्ट पर ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड और वाहनों की जांच भी की जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो. यात्रा की निगरानी के लिए प्रवर्तन टीमें भी अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय रहेंगी. ये टीमें यात्रा में शामिल वाहनों की तकनीकी फिटनेस, आवश्यक दस्तावेजों और अन्य मानकों की जांच करेंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा की जा सके.

ऋषिकेश में कंट्रोल रूम स्थापित होगा: ऋषिकेश को यात्रा का प्रमुख केंद्र मानते हुए यहां एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे. इस कंट्रोल रूम के माध्यम से श्रद्धालु टोल फ्री नंबर 0135-2743432 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे.

चारधाम यात्रा मार्ग को जाम से किया जाएगा मुक्त: चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए हरबर्टपुर बस अड्डा और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर स्थापित परिवहन विभाग की चेक पोस्ट अहम भूमिका निभाएंगी. इन दोनों स्थानों पर बसों की पहले जांच की जाएगी, जिससे आगे कटा पत्थर, भद्रकाली और तपोवन क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी. इसके अलावा लंबी दूरी तय कर आने वाले वाहन चालकों की सुविधा के लिए आशारोड़ी और नारसन बॉर्डर पर रेस्ट पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं, जहां बेड, शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

बॉर्डर क्षेत्रों में एएनपीआर कैमरों से होगी सख्त निगरानी: चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में अत्याधुनिक एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे सक्रिय कर दिए हैं. इन कैमरों के माध्यम से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की निगरानी सीधे मुख्यालय स्तर पर की जा रही है.

विभाग की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 16 अप्रैल से सभी चेक पोस्ट पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे. इस साल प्रत्येक चेक पोस्ट पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. 30 मार्च से शुरू हुई ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के तहत अब तक 1500 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. हरिद्वार के अतिरिक्त रुड़की और आशारोड़ी में भी ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बनाया जा सके.

-संदीप सैनी, आरटीओ देहरादून-

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