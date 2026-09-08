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गाजियाबाद : पुराने वाहनों पर शिकंजा, जब्‍त कर रहा परिवहन विभाग; जानें बचाव के विकल्‍प

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अक्टूबर की शुरुआत के साथ दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच विभिन्न विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने अपनी निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. विभाग की टीमें अब प्रमुख मार्गों के साथ-साथ हाईराइज सोसाइटियों और कॉलोनियों में भी पहुंचकर ऐसे वाहनों को चिन्हित कर रही हैं.

लंबे समय से खड़े और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को चिन्हित करने के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप सेंटर भेजा जा रहा है. अभियान में विभिन्न अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का भी सहयोग लिया जा रहा है. परिवहन विभाग के मुताबिक, कई वाहन मालिक निर्धारित आयु पूरी होने के बाद भी वाहनों को स्क्रैप नहीं करवाते हैं. ऐसे वाहन लंबे समय तक सोसाइटियों, कॉलोनियों या अन्य आवासीय परिसरों में खड़े रहते हैं. विभाग का कहना है कि इन वाहनों को समय रहते स्क्रैप कराना जरूरी है.

डॉ सियाराम वर्मा (आरटीओ) से बातचीत (ETV Bharat)

3.75 लाख पुराने निजी वाहन

मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में करीब 3.75 लाख निजी वाहन ऐसे हैं जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं. इनमें करीब 9,800 वाहन ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें विभाग द्वारा चिन्हित कर कार्रवाई के दायरे में लाया गया है. विभाग की ओर से वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के अलावा एक अन्य विकल्प की जानकारी भी दी जा रही है. वाहन मालिक एनओसी प्राप्त कर वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं, बशर्ते वहां वाहन का संचालन संबंधित नियमों के तहत अनुमत हो.