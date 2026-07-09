ETV Bharat / state

सड़क पर दौड़ रही थी एक नंबर की तीन बसें, असली बस अब भी गायब

आरोपियों ने चेचीस से चेचीस नंबर ही शातिराना तरीके से काट रखे थे.

एक नंबर की तीन बसें
एक नंबर की तीन बसें (ईटीवी भारत, चूरू)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू : परिवहन विभाग ने सड़क पर एक ही नंबर की दौड़ती तीन बसों को सीज करने की कार्रवाई की है. इसके साथ ही असली बस की तलाश परिवहन विभाग अभी भी कर रहा है. पूरा खुलासा तब हुआ जब मुखबिर की सूचना पर परिवहन विभाग मौके पर पहुंचा तो अधिकारी भी बस संचालक के फर्जीवाड़े को देख हैरान रह गए.

आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया लम्बे समय से चूरू जिले में टैक्स बचाने के उद्देश्य से कुछ बस ऑपरेटर यहां यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे थे. ये चोरी और बगैर फिटनेस की बसों से यात्रियों को यात्रा करवा रहे थे. मुखबिर की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और बस के चेचीस नंबर चेक किए तो चेचीस नंबर ही गायब मिले. आरोपियों ने चेचीस से चेचीस नंबर ही शातिराना तरीके से काट रखे थे.

आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह (ईटीवी भारत, चूरू)

पढ़ें. बूंदी में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा: 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, 2 लाख से ज्यादा जुर्माना, चालक वाहन छोड़ भागे

एक ही नंबर की तीन बसें सीज : हैरानी की बात तो यह है कि ये तीनों ही एक ही नंबर की बसें चूरू, झुंझुनू रूट पर दौड़ रही थी. तीनों फर्जी हैं, जबकि असली बस अब भी गायब है, जिसकी परिवहन विभाग तलाश कर रहा है. आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया परिवहन विभाग अब यह जांच रहा है कि तीनों बसें चोरी की हैं या कबाड़ से उठाई गई हैं. इस संबंध में परिवहन विभाग सदर थाना में संबंधित बस ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी में है.

TAGGED:

THREE BUSES WITH SAME NUMBER PLATE
एक नंबर की तीन बसें सीज
चूरू में तीन फर्जी बस सीज
BUSES SEIZED IN CHURU
TRANSPORT DEPARTMENT ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.