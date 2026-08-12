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बस है या मालगाड़ी! 30 की क्षमता वाली बस में ठूंसे 168 यात्री, अब हो गया बड़ा एक्शन

30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 103 से 168 यात्री ( PHOTO- ETV Bharat )