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बस है या मालगाड़ी!  30 की क्षमता वाली बस में ठूंसे 168 यात्री, अब हो गया बड़ा एक्शन

ओवरलोड बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 103 से 168 यात्री, तीन दिन में लगातार हुई कार्रवाई.

OVER CAPACITY PASSENGERS ON BUSES
30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 103 से 168 यात्री (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 8:06 PM IST

5 Min Read
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रुद्रपुर/किच्छा: यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां भरकर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने-जाने वाली निजी बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है. किच्छा में 50 यात्रियों की क्षमता वाली बस में करीब 110 यात्री मिलने के बाद 1.07 लाख रुपए का चालान किया गया, जबकि लालपुर में 30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 103 और दूसरी बस में 168 यात्री मिलने से हड़कंप मच गया.

निजी बसों में क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को ठूंसकर ले जाने के मामले ने परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रही ओवरलोड बसों के खिलाफ उधम सिंह नगर में परिवहन विभाग ने लगातार तीन दिनों से अभियान तेज कर दिया है. किच्छा और लालपुर क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान बसों में निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक यात्री मिले. कहीं 50 की क्षमता वाली बस में करीब 110 यात्री मिले तो कहीं 30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 168 यात्री सवार पाए गए. इन कार्रवाईयों में विभाग ने लाखों रुपए के चालान करने के साथ बसों को सीज करने और परमिट व चालक के लाइसेंस पर कार्रवाई शुरू की है.

ओवरलोड बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा (VIDEO-ETV Bharat)

50 की क्षमता, 110 यात्री: 7 अगस्त शनिवार रात टनकपुर से लुधियाना जा रही जगदंबा ट्रेवल्स की निजी बस को किच्छा में सूरजमल कॉलेज के पास परिवहन विभाग की टीम ने रोककर जांच की. बस की निर्धारित क्षमता करीब 50 यात्रियों की थी, लेकिन जांच के दौरान करीब 110 यात्री सवार मिले. यात्रियों के मुताबिक भीड़ इतनी अधिक थी कि एक सीट पर 7 से 8 लोगों तक को बैठाकर सफर कराया जा रहा था.

एआरटीओ हल्द्वानी जितेंद्र कुमार ने बस का 1 लाख 7 हजार 500 रुपए का चालान किया. साथ ही बस का परमिट निरस्त करने और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के बाद यात्रियों को रात में रुद्रपुर बस स्टेशन लाया गया.

यात्रियों ने बताया कि, शुरुआत में एक सीट पर चार-पांच लोग बैठाए गए थे, लेकिन रास्ते में लगातार सवारियां चढ़ती गईं और बस में पैर रखने तक की जगह नहीं बची. महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने संचालकों पर मनमाना किराया वसूलने और विरोध करने पर कथित तौर पर रास्ते में उतारने की धमकी देने का आरोप लगाया.

30 स्लीपर में 168 यात्री मिलने से हड़कंप: इसी दौरान लालपुर में परिवहन विभाग की टीम ने लखीमपुर खीरी से पंजाब जा रही एक बस को 9 अगस्त देर रात करीब एक बजे जांच के लिए रोका. बस को महज 30 स्लीपर और एक सीट की क्षमता के लिए पास किया गया था, लेकिन जांच में 138 वयस्क और 30 बच्चों समेत कुल 168 यात्री मिले.

संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय के निर्देश और एआरटीओ नवीन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. प्रभारी सुतैया सचल दल के परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र सिंगवान ने बस की जांच की. इस दौरान ओवरलोडिंग के साथ बिना टैक्स और बिना परमिट संचालन समेत अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं. विभाग ने बस का चालान कर उसे रोडवेज स्टेशन रुद्रपुर में सीज कर दिया.

दूसरी बस में 30 स्लीपर की क्षमता, 103 यात्री: 10 अगस्त लालपुर टोल के पास ही पंजाब जा रही एक अन्य यूपी नंबर की बस में महज 30 स्लीपर की क्षमता के बावजूद 103 यात्री मिले. बस के अंदर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर परिवहन अधिकारियों के भी होश उड़ गए. विभाग ने ओवरलोडिंग के साथ परमिट और फिटनेस संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए बस सीज कर करीब 1.34 लाख रुपए का चालान किया.

यात्रियों को वैकल्पिक बसों से भेजा: कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती बसों में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की थी. परिवहन निगम की ओर से वैकल्पिक बसों की व्यवस्था कर यात्रियों को रुद्रपुर से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया. सहायक महाप्रबंधक मधुसूदन मिश्रा ने यात्रियों के लिए वाहन उपलब्ध कराने में सहयोग किया.

लगातार कार्रवाई, फिर भी बड़ा सवाल: तीन दिनों से लगातार हो रही कार्रवाई ने परिवहन विभाग की सक्रियता तो दिखाई है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. आखिर दूसरे राज्यों से चलने वाली निजी बसें क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को लेकर उत्तराखंड की सीमा तक कैसे पहुंच रही हैं? क्या इन बसों की रास्ते में नियमित जांच नहीं होती? यदि बसों में 30 स्लीपर की जगह 103 या 168 यात्री भरे जा रहे हैं तो यह स्थिति केवल एक स्थान पर नहीं बनती होगी.

परिवहन विभाग का कहना है कि ओवरलोड बसों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने वाली बसों में यात्रा न करें. वहीं, लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद सीमा क्षेत्रों और अंतरराज्यीय मार्गों पर नियमित चेकिंग बढ़ाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है, ताकि चंद रुपए अधिक कमाने के लिए यात्रियों की जिंदगी जोखिम में डालने वाली व्यवस्था पर प्रभावी रोक लग सके.

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