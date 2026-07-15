पिथौरागढ़ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्कूल वैन समेत 4 वाहन सीज, कईयों के चालान
पिथौरागढ़ में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चार वाहन सीज किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 8:28 PM IST
पिथौरागढ़: जिले में लंबे समय से नियमों के विपरित चल रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रूख अपनाया है. सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और स्कूली बच्चों एवं आमजन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया. एआरटीओ प्रवर्तन पिथौरागढ़ शिवांश कांडपाल और प्रवर्तन अधिकारी खष्टी वल्लभ जोशी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं प्रमुख मार्गों पर सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया गया.
अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, निजी (प्राइवेट) पंजीकरण वाले वाहनों का अवैध रूप से स्कूल वैन के रूप में संचालन, फिटनेस, परमिट, बीमा, टैक्स और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 4 वाहनों को तत्काल प्रभाव से सीज किया गया, जबकि विभिन्न धाराओं में कई वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई.
जांच के दौरान कुछ निजी पंजीकरण वाले वाहन स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए गए. ऐसे वाहनों का विद्यालयी परिवहन में उपयोग मोटर वाहन अधिनियम एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत है. विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए केवल वैध परमिट एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहन ही संचालित किए जा सकते हैं.
अवैध रूप से स्कूटी-बाइक किराए पर देने का भंडाफोड़: उधर, एक सप्ताह पूर्व में भी जिला मुख्यालय में पर्यटन सीजन में निजी दोपहिया वाहनों को अवैध रूप से किराए पर चलाने की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी. एआरटीओ प्रवर्तन के निर्देशन में डिकॉय ऑपरेशन चलाकर टीम ने ग्राहक बनकर दो अवैध स्कूटियों को किराए पर लिया और मौके पर ही सीज कर दिया था.
एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल और प्रवर्तन अधिकारी खष्टी वल्लभ जोशी के निर्देशन में परिवहन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. विभाग के आरक्षियों ने ग्राहक बनकर अवैध स्कूटी रेंटल संचालकों से संपर्क किया और किराए पर वाहन लेने की प्रक्रिया पूरी की. जैसे ही संचालकों ने बिना वैध व्यावसायिक अनुमति और पंजीकरण के निजी स्कूटियां किराये पर दीं, पहले से तैनात प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर दोनों स्कूटियों को सीज कर दिया. जांच में पाया गया कि दोनों वाहन निजी और बिना पंजीकरण के होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. वाहन स्वामियों पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाया गया था.
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