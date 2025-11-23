निजी वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल बंद: गाजियाबाद में परिवहन विभाग का विशेष अभियान शुरू
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर गाजियाबाद में अवैध परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है.
Published : November 23, 2025 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बढ़ते अवैध परिवहन को रोकने के लिए परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर गाजियाबाद में परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों के अवैध कमर्शियल उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करना है, जिनका पंजीकरण निजी उपयोग के लिए दर्ज है लेकिन टैक्सी समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है.
परिवहन विभाग द्वारा गाजियाबाद के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन सवारियों को लेकर आते जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिंडन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे शामिल हैं. चिन्हित किए गए स्थान पर परिवहन विभाग द्वारा टीमों की तैनाती की गई है. विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम में संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच करती हैं. यदि निजी वाहन का उपयोग सवारियों को लाने ले जाने के लिए होता हुआ पाया जाता है तो परिवहन विभाग की टीम द्वारा वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाती है.
मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों को रुकती है, जिन पर व्यावसायिक उपयोग का संदेह होता है. वहां में बैठे यात्रियों सी पूछताछ की जाती है और उनका बयान दर्ज किया जाता है. यदि यात्री पुष्टि करते हैं कि वह निजी वाहन में किराया देकर यात्रा कर रहे हैं, तो वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाती है. परिवहन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वह सुरक्षित यात्रा के लिए केवल अधिकृत टैक्सी सेवाओं का ही उपयोग करें और किसी भी संदेश वहां की जानकारी तुरंत विभाग को उपलब्ध कराएं.
"निजी वाहनों का कमर्शियल वाहनों के रूप में प्रयोग होने से सरकार को राजस्व की हानि होती है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर गाजियाबाद में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. परिवहन विभाग द्वारा टीमों की तैनाती की गई है जोकि निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग का संदेह होने पर जांच पड़ताल करती हैं. यदि निजी वाहन का व्यवसायिक रूप से प्रयोग होता पाया जाता है तो वहां कोशिश करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है. विशेष अभियान के तहत व्यावसायिक रूप से उपयोग हो रहे 52 निजी वाहनों को सीज किया गया है." - सिया राम वर्मा, RTO
