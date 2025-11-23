ETV Bharat / state

निजी वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल बंद: गाजियाबाद में परिवहन विभाग का विशेष अभियान शुरू

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बढ़ते अवैध परिवहन को रोकने के लिए परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर गाजियाबाद में परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों के अवैध कमर्शियल उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करना है, जिनका पंजीकरण निजी उपयोग के लिए दर्ज है लेकिन टैक्सी समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है.

परिवहन विभाग द्वारा गाजियाबाद के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन सवारियों को लेकर आते जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिंडन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे शामिल हैं. चिन्हित किए गए स्थान पर परिवहन विभाग द्वारा टीमों की तैनाती की गई है. विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम में संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच करती हैं. यदि निजी वाहन का उपयोग सवारियों को लाने ले जाने के लिए होता हुआ पाया जाता है तो परिवहन विभाग की टीम द्वारा वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाती है.