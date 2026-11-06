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यूपी परिवहन विभाग में पहली बार महिला सिपाहियों की भर्ती, 16 साल बाद बदलेगी प्रवर्तन टीम की तस्वीर

महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय सेना में जिस तरह अग्निवीर भर्ती के तहत पहली बार महिला सैन्य पुलिस की तैनाती से सेना की तस्वीर बदली है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग भी एक नया इतिहास रचने जा रहा है. राज्य के परिवहन विभाग में पहली बार महिला सिपाहियों की भर्ती की जा रही है जो सड़कों पर उतरकर प्रवर्तन कार्यों को अंजाम देंगी. विभाग के लंबे इतिहास में यह पहला मौका होगा जब महिला सिपाहियों के कंधों पर सीधे सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करने और यातायात नियमों का पालन कराने की सीधी जिम्मेदारी होगी. 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस सिपाही भर्ती में महिलाओं को बराबरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

95 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन और सत्यापन प्रक्रिया: विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों के कुल 477 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसमें से 20 प्रतिशत यानी करीब 95 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए थे. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने 438 चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची 30 सितंबर 2026 को जारी कर दी थी. फिलहाल विभाग में चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन काम तेजी से चल रहा है. जैसे ही सत्यापन का काम पूरा हो जाएगा, सभी चयनित सिपाहियों को विभाग में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा और सड़कों पर महिला सिपाहियों की मौजूदगी नजर आने लगेगी.