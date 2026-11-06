यूपी परिवहन विभाग में पहली बार महिला सिपाहियों की भर्ती, 16 साल बाद बदलेगी प्रवर्तन टीम की तस्वीर
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के इतिहास में पहली बार महिला प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती होने जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:14 PM IST
लखनऊ: भारतीय सेना में जिस तरह अग्निवीर भर्ती के तहत पहली बार महिला सैन्य पुलिस की तैनाती से सेना की तस्वीर बदली है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग भी एक नया इतिहास रचने जा रहा है. राज्य के परिवहन विभाग में पहली बार महिला सिपाहियों की भर्ती की जा रही है जो सड़कों पर उतरकर प्रवर्तन कार्यों को अंजाम देंगी. विभाग के लंबे इतिहास में यह पहला मौका होगा जब महिला सिपाहियों के कंधों पर सीधे सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करने और यातायात नियमों का पालन कराने की सीधी जिम्मेदारी होगी. 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस सिपाही भर्ती में महिलाओं को बराबरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
95 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन और सत्यापन प्रक्रिया: विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों के कुल 477 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसमें से 20 प्रतिशत यानी करीब 95 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए थे. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने 438 चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची 30 सितंबर 2026 को जारी कर दी थी. फिलहाल विभाग में चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन काम तेजी से चल रहा है. जैसे ही सत्यापन का काम पूरा हो जाएगा, सभी चयनित सिपाहियों को विभाग में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा और सड़कों पर महिला सिपाहियों की मौजूदगी नजर आने लगेगी.
लंबे सफर के बाद पूरा हुआ भर्ती का चक्र: परिवहन विभाग में भर्ती का यह सिलसिला करीब तीन साल पहले वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, जब जुलाई महीने में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. इसके बाद 11 मई 2025 को लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई और फिर सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लखनऊ में पूरा कराया गया. सभी जरूरी चरण सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद आयोग ने 30 सितंबर को अंतिम परिणाम घोषित करके विभाग में महिलाओं की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया. अब यह महिला सिपाही पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर वाहनों की चेकिंग करेंगी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगी.
महिला चालकों से निपटना अब होगा आसान: एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौर का कहना है कि यह निर्णय नारी सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिससे विभाग की प्रवर्तन शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होंने प्रयागराज की एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार जागरूकता अभियान के दौरान जब बिना हेलमेट स्कूटी चला रही महिलाओं को रोका गया तो वे काफी आक्रोशित होने लगी थीं. उस समय यह महसूस हुआ कि अगर टीम में महिला सिपाही हों तो वे महिला चालकों को ज्यादा बेहतर और संवेदनशील तरीके से डील कर सकती हैं. अब सड़कों पर महिला अफसरों और सिपाहियों की तैनाती से यातायात व्यवस्था को संभालना पहले से कहीं ज्यादा सुगम हो जाएगा.
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