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परिवहन विभाग का ऑपरेशन सेफ्टी अभियान, दो दिन में 152 वाहनों का चालान, 26 वाहन बंद

दो दिन में 152 वाहनों का चालान. ( Photo Credit; Transport Department )

लखनऊ : पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया. विभाग की तरफ से ऑपरेशन सेफ्टी चलाया गया. इस अभियान में लंबी दूरी की स्लीपर बसों की बस बॉडी कोड के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों, आपात कालीन निकास, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की सघन जांच की गई.

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर ने बताया कि इस विशेष अभियान में यात्री सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बस बॉडी कोड के उल्लंघन, स्लीपर या सीटों की संख्या बढ़ाने, आपातकालीन निकास के क्रिया शील न होने, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता और चालक के नशे में होने की जांच की गई और उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालान/बंद की कार्रवाई की गई.