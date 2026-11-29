परिवहन विभाग का ऑपरेशन सेफ्टी अभियान, दो दिन में 152 वाहनों का चालान, 26 वाहन बंद
इस कार्रवाई में 61.65 लाख रुपए जुर्माना और 2.62 लाख टैक्स की वसूली की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:54 PM IST
लखनऊ : पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया. विभाग की तरफ से ऑपरेशन सेफ्टी चलाया गया. इस अभियान में लंबी दूरी की स्लीपर बसों की बस बॉडी कोड के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों, आपात कालीन निकास, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की सघन जांच की गई.
उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर ने बताया कि इस विशेष अभियान में यात्री सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बस बॉडी कोड के उल्लंघन, स्लीपर या सीटों की संख्या बढ़ाने, आपातकालीन निकास के क्रिया शील न होने, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता और चालक के नशे में होने की जांच की गई और उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालान/बंद की कार्रवाई की गई.
उन्होंने बताया कि इस अभियान में दो दिनों में कुल 425 बसों की जांच की गई, जिनमें से अनुमन्य क्षमता से अधिक सीटें मिलने पर 14 बसों का चालान और एक बस बंद की गईं. सीट क्षमता से अधिक सवारियां ढोने पर 19 बसों का चालान किया गया. बसों में आपातकालीन निकास क्रियाशील न होने पर 12, अग्नि सुरक्षा उपकरणों के क्रियाशील न होने पर 10 बसों का चालान किया गया और चार बसें बंद की गईं.
परमिट शर्तों के उल्लंघन में 86 बसों का चालान किया गया. उन्होंने बताया कि तीनों एक्सप्रेस-वे पर माल वाहनों में सवारी ढोने के अभियोग में 12 वाहनों का चालान किया गया और दो माल वाहन बंद किए गए. कुल मिलाकर इस दो दिवसीय ऑपरेशन सेफ्टी में की गई कार्रवाई में कुल 152 वाहनों का चालान किया गया और 26 वाहन विभिन्न थानों में बंद किए गए. इस कार्रवाई में 61.65 लाख रुपए जुर्माना और 2.62 लाख टैक्स की वसूली की गई.
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