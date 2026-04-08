संतकबीरनगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का विशेष अभियान, मानकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह के नेतृत्व में 1 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों की जांच का एक विशेष चेकिंग अभियान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:46 PM IST
संत कबीर नगर : संत कबीर नगर-जनपद में स्कूली बच्चों का सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बेहद गंभीर नजर आ रहा है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह के नेतृत्व में 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों की जांच का एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.
इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए सभी स्कूलों को ऑनबोर्ड कर उनके वाहनों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है.
इसी कड़ी में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने नगरीय क्षेत्र के राज ग्लोबल और ब्लोमिंग बर्ड जैसे स्कूलों का भ्रमण कर वहां संचालित वाहनों की बारीकी से जांच की.
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्कूली वाहन में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और आपातकालीन निकास द्वार का होना अनिवार्य है.
साथ ही, वाहन पर स्कूल का नाम, हेल्पलाइन नंबर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना चाहिए. जिन वाहनों में ये सुरक्षा उपकरण मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, उनके प्रबंधकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं.
एआरटीओ ने न केवल वाहनों की जांच की, बल्कि चालकों के साथ बैठक कर उन्हें बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया.
उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को तत्काल पोर्टल पर पंजीकृत करा लें और सभी कमियों को दूर कर लें, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.
इस अभियान के दौरान कनिष्ठ सहायक हिमांशु मणि त्रिपाठी सहित विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे.