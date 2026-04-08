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संतकबीरनगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का विशेष अभियान, मानकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का विशेष अभियान. ( ईटीवी भारत )

संत कबीर नगर : संत कबीर नगर-जनपद में स्कूली बच्चों का सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बेहद गंभीर नजर आ रहा है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह के नेतृत्व में 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों की जांच का एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए सभी स्कूलों को ऑनबोर्ड कर उनके वाहनों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है. इसी कड़ी में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने नगरीय क्षेत्र के राज ग्लोबल और ब्लोमिंग बर्ड जैसे स्कूलों का भ्रमण कर वहां संचालित वाहनों की बारीकी से जांच की. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्कूली वाहन में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और आपातकालीन निकास द्वार का होना अनिवार्य है.