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UP में ऑनलाइन हुई एग्रीगेटर पॉलिसी, परिवहन विभाग ने जारी किया नया पोर्टल, जानिए क्या हैं नए नियम

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत एग्रीगेटर को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

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UP में ऑनलाइन हुई एग्रीगेटर पॉलिसी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:48 PM IST

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लखनऊ : प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी से संबंधित पोर्टल upmyfleet.com गुरुवार से ऑनलाइन कर दिया गया है. अब एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत एग्रीगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. संबंधित आवेदक निर्धारित फीस जमा करके इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत एग्रीगेटर को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. साथ ही, कोई नया एग्रीगेटर बिना लाइसेंस प्राप्त किए एग्रीगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य शुरू नहीं कर सकेगा. ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर प्राधिकरण की तरफ से निर्णय लिया जाएगा. आवेदकों को आवेदन के लिए फीस 25 हजार रुपये और लाइसेंस प्रदान करने की फीस पांच लाख रुपये निर्धारित है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि एग्रीगेटर 100 बसें या फिर 1000 अन्य मोटरयान पर 10 लाख रुपये, 1000 बसें या 10 हजार अन्य मोटरयान पर 25 लाख रुपये और 1000 से ज्यादा बसें या 10 हजार से ज्यादा अन्य मोटरयान पर 50 लाख रुपये की सिक्योरटी मनी का प्राविधान है.

परिवहन मंत्री ने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, इकोनॉमिक और सुलभ सेवा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही किसी उत्पाद को कोरियर, पैकेज, पार्सल करने के लिए चालक को विक्रेता, ई-कॉमर्स इकाई या क्रेता से जोड़ने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है.

परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि यात्रियों की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक एग्रीगेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति, यात्रियों के लिए इंश्योरेंस, प्रत्येक चालक के कल्याण के लिए पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख के टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था एग्रीगेटर की तरफ से किया जाना पॉलिसी में शामिल है. पॉलिसी में एग्रीगेटर के मनमाने किराये वृद्धि पर नियंत्रण के लिए डायनेमिक प्राइसिंग के रूप में निर्धारित बेसिक फेयर से अधिकतम 50 प्रतिशत अधिक किराया निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि यात्रियों की तरफ से ट्रिप बुक कराये जाने पर निर्धारित समय तक यात्री को पिकअप न करने की स्थिति में चालक पर 100 रुपये की पेनाल्टी की व्यवस्था है. इसका लाभ यात्री को अगली ट्रिप में दिए जाने की व्यवस्था है. लाइसेंस की शर्तों और मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली में निहित व्यवस्था का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में पेनाल्टी की व्यवस्था है.

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