इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी पर परिवहन विभाग का एक्शन, 3 हजार वाहनों का पंजीयन लंबित, ईवी सब्सिडी आवेदन नहीं करने पर कंपनी को नोटिस
समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 7:57 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. करीब 3,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन लंबित होने और बड़ी संख्या में ईवी सब्सिडी के आवेदन जमा नहीं किए जाने पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.
3 हजार वाहनों का पंजीयन लंबित, उपभोक्ता परेशान
परिवहन विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है. इसके अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शासन की निर्धारित सब्सिडी योजना के तहत आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इससे पात्र वाहन स्वामियों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने में कठिनाई हो रही है.
मोटरयान अधिनियम के तहत कंपनी को नोटिस
मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया है. कंपनी से लंबित पंजीयन और सब्सिडी आवेदनों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं.
जवाब संतोषजनक नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना अनिवार्य है. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को होने वाली परेशानी दूर करना और पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. विभाग के अनुसार, यदि कंपनी निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल परिवहन विभाग के नोटिस के बाद ओला इलेक्ट्रिक की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी. अब देखना होगा कि कंपनी लंबित पंजीयन और सब्सिडी आवेदनों का निराकरण कितनी जल्दी करती है और वाहन स्वामियों को राहत कब तक मिलती है.