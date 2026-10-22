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इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी पर परिवहन विभाग का एक्शन, 3 हजार वाहनों का पंजीयन लंबित, ईवी सब्सिडी आवेदन नहीं करने पर कंपनी को नोटिस

परिवहन विभाग का एक्शन ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. करीब 3,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन लंबित होने और बड़ी संख्या में ईवी सब्सिडी के आवेदन जमा नहीं किए जाने पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.



3 हजार वाहनों का पंजीयन लंबित, उपभोक्ता परेशान परिवहन विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है. इसके अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शासन की निर्धारित सब्सिडी योजना के तहत आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इससे पात्र वाहन स्वामियों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने में कठिनाई हो रही है.