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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग, सेफ ड्राइविंग के लिए दिशा निर्देश जारी

पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुआ था हादसा, अब जागा परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किया गाइ़डलाइन

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सेफ ड्राइविंग (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 10:11 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे. जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का शुभारंभ होने के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही उनका समय भी बचेगा, लेकिन एक्सप्रेस वे के शुभारंभ से पहले ही इस एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया. इसके बाद परिवहन विभाग ने एक्सप्रेसवे पर सेफ ड्राइविंग को लेकर दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले क्या करें? दरअसल, पहले के हाइवे की तुलना में इस एक्सप्रेसवे पर वाहन का संचालन ज्यादा आरामदायक और तेज है, लेकिन इस मार्ग पर ड्राइविंग के समय डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत है. जिसके तहत ड्राइविंग शुरू करने से पहले गाड़ी की सर्विस, टायर और ईंधन को चेक कर लें. वर्तमान समय में इस मार्ग पर पेट्रोल पंप व गैराज जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. साथ ही अपने साथ पीने का पानी, दवा समेत अन्य जरूरी चीजें भी लेकर चलें.

ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड (Access Controlled) है. इसलिए इस मार्ग पर आने से पहले ही अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर लें. क्योंकि, अगर एक बार एंट्री/एग्जिट पॉइंट को छोड़ देते हैं तो दोबारा लंबी दूरी के बाद ही फिर से उस स्थान पर पहुंच पाएंगे. इस पर टोल ऑटोमेटिक कटेगा, ऐसे में अपना फास्ट टैग एक्टिव रखें.

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (फोटो- ETV Bharat)

एंट्री और एग्जिट के नियम भी है, जिसके तहत केवल निर्धारित रैंप/ इंटरचेंज से ही प्रवेश करें. रास्ते में कहीं भी गाड़ी मोड़ना या रूकना मना है. अगर एग्जिट छूट जाए तो अगला इंटरचेंज लेना होना. एक्सप्रेस वे पर रिवर्स पर वाहन न चलाएं और न ही यू टर्न लें. साइन बोर्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेस वे पर वाहन चलने के लिए गति सीमा भी निर्धारित है.

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे (फोटो- ETV Bharat)

जिसके तहत कार की स्पीड 100 किमी/घंटा और हैवी व्हीकल्स के लिए 80 किमी/घंटा निर्धारित है. निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाने पर वाहन का इलेक्ट्रानिक कैमरों से चालान भी किया जा सकता है. इसके साथ ही बाई लेन भारी वाहन के लिए, मिडिल लेन सामान्य ड्राइविंग के लिए और दाईं लेन सिर्फ ओवरटेक करने के लिए है. बाएं से किसी भी वाहन को ओवर टेक न करें, साथ ही बार-बार लेन बदलने से बचें.

Delhi Dehradun Expressway
परिवहन भवन (फोटो- ETV Bharat)

परिवहन विभाग ने सेफ ड्राइविंग के लिए जारी किए दिशा-निर्देश-

  • बीच रास्ते में गाड़ी रोकना, गलत दिशा में ड्राइव करना, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करना, रोड़ किनारे बिना वजह पार्किंग, पैदल नहीं चलना है.
  • इमरजेंसी में गाड़ी को साइड/सोल्डर में लगाएं. हजार्ड लाइट ऑन करें. हेल्पलाइन नंबर/पेट्रोलिंग मदद लें.
  • रात में ड्राइविंग के समय सामने ट्रैफिक हो तो लो बीम का प्रयोग करें. रिफ्लेक्टिव मार्किंग पर ध्यान दें. नींद या थकान होने पर रुककर आराम करें.
  • एक्सप्रेसवे से देहरादून में प्रवेश करते समय आशारोड़ी के पास मार्ग पर लगातार/तेज ढलान है. यहां अपने वाहन की गति सीमा पर अवश्य ध्यान दें. वाहन धीरे औक सावधानी पूर्वक चलाएं.
  • यह एक्प्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क के पास से गुजरता है. ऐसे में बेवजह हॉर्न न बजाएं. रात में वन्य जीवों के प्रति सतर्क रहें. एक्सप्रेसवे या सड़क पर कचरा न फेकें.
  • देहरादून के प्रवेश द्वार पर डाटकाली मंदिर के पास मार्ग पर टनल है. ऐसे में सुरंग से पहले और बाद में ध्यानपूर्वक चलें. टनल में प्रवेश के समय वाहन की लाइटें ऑन कर लें.
  • मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें. हाईवे पर हमेशा ध्यान रहें कि मोड़ या टर्न पर ओवरटेक करने से बचना चाहिए. हाईवे पर ड्राइविंग करते समय कोशिश करें कि जब मोड़ खत्म हो जाए, तभी ओवरटेक करें.
  • निर्माणाधीन स्थलों पर दिए गए निर्देशों का साइन बोर्ड के अनुसार पालन करें.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल या अन्य किसी डिवाइस का इस्तेमाल न करें. सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें.
  • अगले वाहन से सुरक्षित दूरी बरकरार रखें. ताकि, ब्रेक लगने की स्थिति में वाहन आपस में न टकराएं.
  • दुर्घटना की स्थिति में नेक राहवीर (Good Samaritan) बनें और हादसे में घायलों की मदद करें.
  • डाटकाली मंदिर जाने के लिए केवल उपरिगामी सेतु का इस्तेमाल करें.
  • टायरों में निर्धारित मानकों के अनुसार ही एयर प्रेशर रखें. तेज गति एवं घर्षण से टायर फट सकते हैं.
  • शराब पीकर वाहन न चलाएं और हादसों से बचें.

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