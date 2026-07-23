स्कूली वाहनों पर प्रशासन का हंटर: 7 दिन में 4000 वाहनों का चालान, 1600 बंद; विद्यालयों की मान्यता पर भी संकट
स्कूलों को उनके वाहनों की कमियां दूर करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:40 PM IST
लखनऊ: प्रदेश में परिवहन विभाग की तमाम कार्रवाइयों और जागरुकता अभियानों के बाद भी स्कूल वाहन संचालकों के रवैये में कोई सुधार नहीं दिख रहा है. इसका खुलासा उस समय हुआ जब विभाग ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सेफ फ्यूचर मिशन अभियान के तहत स्कूली वाहनों की सघन चेकिंग की. इस दौरान जो परिणाम सामने आए उसने साफ कर दिया कि स्कूली वाहन नौनिहालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं.
दरअसल, इस अभियान के तहत कई स्कूलों को उनके वाहनों की कमियां दूर करने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. वाहन संचालकों की इसी लापरवाही के कारण अब उत्तर प्रदेश के कई नामी स्कूलों की मान्यता पर संकट मंडराने लगा है. परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी ने विभिन्न जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डीआईओएस को मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा है. ऐसा पहली बार होगा जब स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होगी.
उत्तर प्रदेश के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौड़ ने बताया कि स्कूली वाहनों के लिए सेफ फ्यूचर अभियान चलाया गया था, जिसमें 1 से 7 जुलाई तक विभाग ने स्कूल संचालकों को जागरूक किया और नोटिस भेजकर कमियां सुधारने का पूरा मौका दिया था. इसके बाद भी जिन वाहनों में नियमों की अनदेखी पाई गई, उनके खिलाफ 8 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई.
इस दौरान लगभग 4000 वाहनों का चालान और 1677 के आसपास वाहनों को बंद किया गया. इनमें स्कूल वाहन भी हैं और ऐसे भी वाहन हैं, जो स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे हैं, लेकिन वह स्कूल वाहन नहीं हैं. दोनों तरह के वाहनों पर कार्रवाई की गई है.
उन्होंने यह भी बताया कि पहले जब अभियान चलाते थे तो स्कूल के वाहन को बंद किया, उसके बाद स्कूल वाहन स्वामी ने अपने वाहन की फिटनेस कराई, परमिट वैध किया और उसके बाद हमारे विभाग ने उस वाहन को छोड़ दिया. स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी. स्कूल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी. इस बार एक स्टेप और आगे बढ़े हैं. जिन स्कूलों के अनफिट वाहन पकड़े गए हैं, उन स्कूलों को नोटिस इश्यू किया और उन स्कूलों की सूची जिलाधिकारी को भी सौंपी है.
शिक्षा विभाग के माध्यम से उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए अभी पत्र भेजे जा रहे हैं. कई जनपदों से सूचना आई है कि जिलाधिकारियों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. डीआईओएस और बीएसए के माध्यम से स्कूलों की मान्यता निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है. अब स्कूल इसके लिए जवाबदेह होंगे.
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