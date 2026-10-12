UP के 11 जिलों में परिवहन विभाग का अभियान; 317 बसों का चालान किया, 107 बसें बंद कराईं
दो दिवसीय अभियान के दौरान सभी 11 जनपदों में कुल 317 चालान की कार्रवाई करते हुए 107 बसों को बंद किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:58 AM IST
लखनऊ: परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में दो दिन का विशेष अभियान चलाया. एनसीआर के 9 जिलों और आगरा संभाग के दो जनपदों सहित कुल 11 जनपदों में दो दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया. यात्री वाहनों में मुसाफिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के मकसद से ये अभियान चलाया गया.
अभियान के दौरान बस बॉडी कोड के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों में कमी और परमिट की शर्तों के विरुद्ध संचालित बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई. दो दिन के अभियान में कुल 317 बसों का चालान किया गया और 107 बंद कराई गईं.
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि अभियान के तहत बस बॉडी कोड एवं सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर कुल 111 वाहनों का चालान किया गया. 49 बसों को बंद किया गया. उन्होंने बताया कि परमिट की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर संचालित बसों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 206 वाहनों का चालान और 58 बसों को बंद किया गया.
परिवहन आयुक्त ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देश पर चलाए गए दो दिवसीय अभियान के दौरान सभी 11 जनपदों में कुल 317 चालान की कार्रवाई करते हुए 107 बसों को बंद किया गया.
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग यात्री वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने, परमिट की शर्तों के अनुरूप संचालन कराने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रवर्तन अभियान चला रहा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
यह भी पढ़ें: AIMIM चीफ ओवैसी की ललकार; बाबा आ जाओ संभल, अखिलेश जाओ गोरखपुर, मजलिस दोनों जगह आपको हराएगी