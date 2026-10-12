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UP के 11 जिलों में परिवहन विभाग का अभियान; 317 बसों का चालान किया, 107 बसें बंद कराईं

UP के 11 जिलों में परिवहन विभाग का अभियान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में दो दिन का विशेष अभियान चलाया. एनसीआर के 9 जिलों और आगरा संभाग के दो जनपदों सहित कुल 11 जनपदों में दो दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया. यात्री वाहनों में मुसाफिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के मकसद से ये अभियान चलाया गया.

अभियान के दौरान बस बॉडी कोड के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों में कमी और परमिट की शर्तों के विरुद्ध संचालित बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई. दो दिन के अभियान में कुल 317 बसों का चालान किया गया और 107 बंद कराई गईं.