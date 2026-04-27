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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, हादसों के बाद जागा सिस्टम, लीड एजेंसी ने किया निरीक्षण

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद आशारोड़ी चैकपोस्ट और मोहब्बेवाला में लगातार सड़क हादसे हो रहे है.

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अधिकारियों ने किया हाईवे के निरीक्षण. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 5:17 PM IST

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देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वाहन इस रोड पर फर्राटा भर रहे है, लेकिन बड़ी मुश्किल आशारोड़ी चैकपोस्ट और मोहब्बेवाला क्षेत्र में हो रही है. क्योंकि यहां वाहनों की स्पीड के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है. हालांकि अब परिवहन विभाग ने इस इलाके का निरीक्षण किया.

इस दौरान परिवहन विभाग की लीड एजेंसी जिसमें पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल है, उन्होंने मार्ग की गहनता से जांच की. जांच के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर लीड एजेंसी ने तमाम सुझाव भी दिए.

वहीं, उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा कि बिरला ओपस पेन्ट के गोदाम से थोड़ा आगे मोहब्बेवाला चौक के पास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने भी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. स्थल निरीक्षण में यह देखा गया कि मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी और खालसा की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे एक ओर विद्युत विभाग का जंक्शन बॉक्स स्थापित है, जबकि दूसरे किनारे पर प्राथमिक विद्यालय है. इस गली में इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते यातायात का आवागमन होता रहता है, लेकिन विद्युत विभाग के जंक्शन बॉक्स के कारण मोड पर वाहनों की दृश्यता बाधित हो रही है. ऐसे में मोड के सुधारीकरण की जरूरत है.

Delhi Dehradun Expressway
हादसों के बाद जागा सिस्टम (ETV Bharat)

इसके साथ ही इस स्थान आईआरसी मानकों के अनुसार स्पीड कामिंग, जेब्रा क्रासिंग, स्टाप लाइन, कॉनवेक्स मिरर और स्कूल जोन साइन बोर्ड स्थापित करने की जरूरत है.

निरीक्षण के बाद लीड एजेंसी ने दिया तमाम सुझाव:

  • पुलिस विभाग के बैरियर से आशारोड़ी संयुक्त चैकपोस्ट मार्ग भाग में स्पीड लिमिट बोर्ड आईआरसी के मानकों के अनुसार, मार्ग के दोनों ओर लगाये जाने की जरूरत है.
  • ये मार्ग करीब 3.50 किलोमीटर लम्बा और ढलान वाला है, ऐसे में पूरे मार्ग पर 25-25 मीटर पर ट्रैफिक कामिंग का उपाय किए जाने की जरूरत है.
  • वर्तमान में निर्मित ट्रान्सवर्स बार मार्किंग की मोटाई 10 एमएम करते हुए उनके बीच में केट-आई भी प्रर्याप्त संख्या में लगाये जाये.
  • मार्ग पर सुरक्षात्मक बोर्ड यानी मार्ग ढालदार है कृपया गति पर नियन्त्रण रखे, अब आप आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में गति पर नियन्त्रण व पर्याप्त सावधानी बरते, आगे मार्ग 6 लेन से 4 लेन में परिवर्तित हो रहा है, कृपया सावधानी रखे, वाहनों के बीच उचित दूरी रखे.
  • चैकपोस्ट के सामने मार्ग पर मीडयन कट को बंद करते हुए निकट भविष्य में डाटकाली मंदिर की ओर अंडर- पास या अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाये.
  • वाहनों की गति सीमा नियन्त्रित करने के उद्देश्य से मार्ग पर चैकपोस्ट से लगभग 500 मीटर पूर्व स्पीड लिमिट वायलेशन डिस्पले सिस्टम लगाया जाये.
  • चैकपोस्ट के समीप नो-पाकिंग, नो-स्टॉपेज का साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए.
  • चैकपोस्ट पर वाहनों के प्रवेश व निकास के लिए पृथक-पृथक गेट का प्रयोग किया जाये.
  • चैकपोस्ट पर स्थापित सभी बैरियर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाये, ताकि बैरियर रात में भी वाहन चालकों को दिखाई दे.
  • सम्पूर्ण मार्ग पर एनएचएआई की ओर से प्रकाश एवं ब्लींकर की व्यवस्था की जाये.
  • आशारोडी से आईएसबीटी के बीच मोहब्बेवाला में स्थित बिरला ओपस पेन्ट के गोदाम के निकट सड़क के किनारे डेलीनेटर लगाये जाये.

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