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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, हादसों के बाद जागा सिस्टम, लीड एजेंसी ने किया निरीक्षण

देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वाहन इस रोड पर फर्राटा भर रहे है, लेकिन बड़ी मुश्किल आशारोड़ी चैकपोस्ट और मोहब्बेवाला क्षेत्र में हो रही है. क्योंकि यहां वाहनों की स्पीड के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है. हालांकि अब परिवहन विभाग ने इस इलाके का निरीक्षण किया.

इस दौरान परिवहन विभाग की लीड एजेंसी जिसमें पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल है, उन्होंने मार्ग की गहनता से जांच की. जांच के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर लीड एजेंसी ने तमाम सुझाव भी दिए.

वहीं, उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा कि बिरला ओपस पेन्ट के गोदाम से थोड़ा आगे मोहब्बेवाला चौक के पास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने भी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. स्थल निरीक्षण में यह देखा गया कि मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी और खालसा की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे एक ओर विद्युत विभाग का जंक्शन बॉक्स स्थापित है, जबकि दूसरे किनारे पर प्राथमिक विद्यालय है. इस गली में इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते यातायात का आवागमन होता रहता है, लेकिन विद्युत विभाग के जंक्शन बॉक्स के कारण मोड पर वाहनों की दृश्यता बाधित हो रही है. ऐसे में मोड के सुधारीकरण की जरूरत है.