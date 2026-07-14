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परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को सौंपी जिम्मेदारी, लखनऊ की पहली एआरटीओ रोड सेफ्टी बनीं आस्था बंसल

सौम्या कुलश्रेष्ठ को वाराणसी एआरटीओ रोड सेफ्टी के साथ ही प्रवर्तन द्वितीय दल का अतिरिक्त प्रभार.

लखनऊ की पहली एआरटीओ रोड सेफ्टी बनीं आस्था बंसल
लखनऊ की पहली एआरटीओ रोड सेफ्टी बनीं आस्था बंसल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:16 PM IST

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लखनऊ: परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को तैनाती दे दी है. लखनऊ में आस्था बंसल को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के पद पर तैनात किया गया है. इसके साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. प्रवर्तन दल (द्वितीय) के रूप में पहले ही यहां पर एआरटीओ आलोक यादव तैनात हैं. अभी तक एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह को ही एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. अब लखनऊ में पहली बार एआरटीओ सड़क सुरक्षा की तैनाती हुई है. इसके साथ ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही सही अब दो प्रवर्तन अधिकारी हो गए हैं. हालांकि अभी तक लखनऊ से जिन तीन पीटीओ का ट्रांसफर किया गया था, उनके बदले में एक भी पीटीओ की तैनाती नहीं की गई है.

परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को सौंपी जिम्मेदारी
परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को सौंपी जिम्मेदारी (Photo Credit; ETV Bharat)

आकिब खुर्शीद को ललितपुर में एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. सौम्या कुलश्रेष्ठ को वाराणसी का एआरटीओ रोड सेफ्टी के साथ ही प्रवर्तन द्वितीय दल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. फराज अहमद सिद्दीकी को महोबा का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. हुमा परवीन को इटावा का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. अभिषेक सिंह को चंदौली के एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल के पद पर तैनात किया गया है. मोहक दुबे को बाराबंकी में एआरटीओ रोड सेफ्टी के साथ ही एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

तनु हरि को गोरखपुर का एआरटीओ रोड सेफ्टी बनाने के साथ ही एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. धर्मेंद्र कुशवाहा को देवरिया का एआरटीओ प्रवर्तन, सुधा को सोनभद्र का एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल, सुधीर कुमार यादव को हमीरपुर का एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल, यावर तौफीक को वाराणसी का एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल, सान्या को आरटीओ रोड सेफ्टी अलीगढ़ के साथ ही प्रवर्तन प्रथम दल के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार को बस्ती के एआरटीओ रोड सेफ्टी पद के साथ ही एआरटीओ प्रवर्तन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नवनियुक्त एआरटीओ को तैनाती मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में रोड सेफ्टी के साथ ही प्रवर्तन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. रोड सेफ्टी के पद पर एआरटीओ के तैनात होने के बाद अब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं होना जरूरी हैं, इस पर भी तेजी से काम शुरू होगा. सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम कैसे की जाए, इसको लेकर अब एआरटीओ रोड सेफ्टी विशेष तौर पर रणनीति तैयार करेंगे, साथ ही जिन्हें प्रवर्तन का दायित्व सौंपा गया है, वह सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करेंगे, जिससे अनफिट वाहन सड़क पर न दौड़ने पाएं और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित हो.

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