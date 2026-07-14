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परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को सौंपी जिम्मेदारी, लखनऊ की पहली एआरटीओ रोड सेफ्टी बनीं आस्था बंसल

लखनऊ की पहली एआरटीओ रोड सेफ्टी बनीं आस्था बंसल ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को तैनाती दे दी है. लखनऊ में आस्था बंसल को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के पद पर तैनात किया गया है. इसके साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. प्रवर्तन दल (द्वितीय) के रूप में पहले ही यहां पर एआरटीओ आलोक यादव तैनात हैं. अभी तक एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह को ही एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. अब लखनऊ में पहली बार एआरटीओ सड़क सुरक्षा की तैनाती हुई है. इसके साथ ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही सही अब दो प्रवर्तन अधिकारी हो गए हैं. हालांकि अभी तक लखनऊ से जिन तीन पीटीओ का ट्रांसफर किया गया था, उनके बदले में एक भी पीटीओ की तैनाती नहीं की गई है. परिवहन विभाग ने 14 नवनियुक्त एआरटीओ को सौंपी जिम्मेदारी (Photo Credit; ETV Bharat) आकिब खुर्शीद को ललितपुर में एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. सौम्या कुलश्रेष्ठ को वाराणसी का एआरटीओ रोड सेफ्टी के साथ ही प्रवर्तन द्वितीय दल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. फराज अहमद सिद्दीकी को महोबा का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. हुमा परवीन को इटावा का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. अभिषेक सिंह को चंदौली के एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल के पद पर तैनात किया गया है. मोहक दुबे को बाराबंकी में एआरटीओ रोड सेफ्टी के साथ ही एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रथम दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.