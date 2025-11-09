उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की 5 मांगों पर परिवहन विभाग ने दिया आश्वासन, प्रदर्शन कर जताया था विरोध
उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ लंबे समय से कई मांगों को उठाता रहा है. प्रदर्शन के बाद परिवहन विभाग ने कुछ मांगों पर आश्वासन दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 8:48 AM IST
देहरादून: परिवहन विभाग ने परिवहन कारोबार से जुड़ी यूनियनों को 5 प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है. जिसके बाद परिवहन कारोबारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर देवभूमि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन का एलान किया था. जिसके बाद परिवहन कारोबारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के रजत जयंती समारोह में शामिल होने से पहले बीते दिन देहरादून के लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन को देखते हुए परिवहन विभाग ने परिवहन कारोबार से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया. परिवहन अधिकारियों से वार्ता के बाद कारोबारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया. इस दौरान अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने परिवहन व्यवसाय से जुड़ी यूनियनों के साथ वार्ता करते हुए उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है. इसमें ऑटोमेटिक फिटनेस को लेकर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन आरटीओ कार्यालय के क्षेत्र में ऑटोमेटिक फिटनेस की व्यवस्था नहीं है, वहां सप्ताह भर के भीतर पहले की तरह मैनुअल फिटनेस आरंभ कर दी जाएगी.
इसके अलावा वाहन टैक्स में पांच फीसदी बढ़ोतरी किए जाने का भी महासंघ ने विरोध किया था. परिवहन अधिकारियों के साथ हुई बैठक मे परिवहन कारोबारियों को यह आश्वासन दिया गया है कि वाहन टैक्स में 5 फीसदी वृद्धि से पहले इसी महीने राज्य परिवहन प्राधिकरण की आयोजित होने जा रही बैठक में किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जाएगा. पहाड़ी मार्गों पर माल वाहक वाहनों को ज्यादा क्षमता के परमिट देने का प्रस्ताव भी एसटीए के समक्ष रखा गया. उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर पवार ने परिवहन व्यवसायियों की तरफ से देहरादून के परिवहन विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश आज राज्य गठन की 25 वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती समारोह मना रहा है, लेकिन उनकी लंबित मांगे कई समय से मानी नहीं जा रही थी. लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से परिवहन व्यवसायियों की कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जिसका परिवहन कारोबार से जुड़ी सभी यूनियनों स्वागत किया है.
