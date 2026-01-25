ETV Bharat / state

बंद होंगे परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही होगी वाहनों की फिटनेस

यूपी परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर की जगह अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही वाहनों की फिटनेस जांच होगी.

फिटनेस सेंटर की जगह अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही वाहनों की फिटनेस जांच होगी. (ETV Bharat)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अभी तक जिन परिवहन कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस हो रही है, जून माह तक वहां भी फिटनेस बंद हो जाएगी. वाहनों की फिटनेस सिर्फ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही होगी. यह सभी सेंटर प्राइवेट होंगे.

लखनऊ में साढ़े पांच करोड़ रुपए की लागत से बना आईएंडसी सेंटर बख्शी का तालाब में बनाए गए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के चलते बंद किया जा चुका है. इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति आगे आने वाले दिनों में हो जाएगी. शहर से काफी दूर बनने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही वाहनों की फिटनेस कराने के लिए जाना होगा.

लखनऊ के ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामी लगातार इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बड़े वाहनों की फिटनेस कराने के लिए उन्हें ज्यादा समय और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. अब कुछ ही दिन में वाहनों की फिटनेस ही नहीं, वाहनों का रिनुअल भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर ही किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टरों और वाहन स्वामियों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है.

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बने आईएंडसी को अपग्रेड कर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए और तब तक यहां पर वाहनों की फिटनेस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को अनुरोध पत्र भेजा है.

हालांकि अभी तक मोर्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. अगर पॉजिटिव जवाब आता है, तो लखनऊ का इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में कन्वर्ट हो सकता है.

अभी तक वाहनों की फिटनेस के लिए ही वाहन स्वामियों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जाना होता है, लेकिन आने वाले दिनों में वाहनों के रि-रजिस्ट्रेशन के लिए भी वाहन मालिकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन तक दौड़ाने की परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है. इस संबंध में जल्द ही नया आदेश जारी होने की संभावना है. फिटनेस के साथ ही वाहनों के रि- रजिस्ट्रेशन के जाने से एटीएस का लोड बढ़ेगा.

प्राइवेट वाहनों की आयु सीमा 15 साल होती है. उसके बाद एक तय फीस चुकाकर गाड़ी की हालत को देखते हुए इसका रजिस्ट्रेशन पांच साल और बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए वाहन मानकों पर फिट होना अनिवार्य है. अभी तक की व्यवस्था के तहत आरआर के लिए गाड़ी की चेकिंग तकनीकी दक्ष अधिकारी संभागीय निरीक्षक करते हैं.

गाड़ी की पूरी जांच करने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने पर मुहर लगाते हैं तब जाकर बढ़ी उम्र सीमा के साथ नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया जाता है. अब इस व्यवस्था को बदने की तैयारी की जा रही है. अब आरआर के लिए भी गाड़ी की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर कराने का प्लान है.

वाहनों की फिटनेस सिर्फ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही कराने की बाध्यता ने वाहन स्वामियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. बख्शी का तालाब स्थित एटीएस पर फिटनेस कराने में वाहनस्वामियों के पसीने छूट रहे हैं.

इसके अलावा आसपास के जिलों जिनमें एटीएस नहीं हैं, वहां की भी गाड़ियां आने लगीं हैं. एक गाड़ी की फिटनेस कराने में 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है. इसको लेकर कई वाहन स्वामियों ने परिवहन विभाग में शिकायतें भी दर्ज कराईं हैं. हालांकि केंद्र के आदेश के आगे अफसर भी मजबूर हैं.

एटीएस पर वाहनों की जांच अत्याधुनिक मशीनों से होती है जिससे फिटनेस होने के बाद सड़क पर अनफिट वाहन नहीं रह सकते हैं. वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी जारी होता है जब वाहन पूरी तरह से फिट होता है. ऐसे वाहन सड़क पर उतरते हैं तो दुर्घटना का सबब नहीं बनते हैं, जबकि मैन्युअल फिटनेस प्रमाण पत्र देने में कई बार ऐसे वाहनों को भी फिट मान लिया जाता है, जो वास्तविकता में अनफिट होते हैं. कागज पर फिट ऐसे वाहन सड़क पर हादसों का कारण भी बनते हैं.

यही कारण है कि प्रदेश भर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया. लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय के इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर को भी एटीएस में ही बदलने को लेकर कवायद की जा रही है.

क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर

ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीपीएस अनेजा का कहना है कि जब ट्रांसपोर्ट नगर यहां पर स्थापित किया गया तो यहीं पर वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था की गई. यहां पर पार्किंग बनाई गई. आराम से वाहनों के फिटनेस होती थी. ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब बक्शी का तालाब में एटीएस खोल दिया गया जिससे काफी दिक्कत हो रही है.

इसके लिए हमने विरोध जताया है. अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि बक्शी का तालाब एटीएस के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेंटर को भी खोल दिया जाए जिससे जिस वाहन स्वामी को जिधर फिटनेस कराने में सहूलियत हो, वहां फिटनेस करा ले. बक्शी का तालाब तक जाने में काफी समय लगता है और दिक्कतें भी होती हैं.

क्या कहते हैं आरटीओ

लखनऊ के आरटीओ संजय तिवारी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आईएंडसी सेंटर पर वाहनों की फिटनेस होती रही है जिससे ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामियों को सुविधा मिलती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया. इसके बाद अब फिटनेस बक्शी का तालाब एटीएस पर हो रही है. इससे वाहन स्वामियों को दिक्कत हुई है. इसे लेकर परिवहन विभाग मुख्यालय की तरफ से केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अनुरोध पत्र भेजा गया है कि जब तक आईएंडसी एटीएस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आईएंडसी पर भी वाहनों की फिटनेस की इजाजत दी जाए.

गौर करें तो जब यह सेंटर एटीएस में अपग्रेड हो जाएगा तो फिर वाहनों की फिटनेस यहां पर होती रहेगी. अभी इसका जवाब नहीं आया है, जैसे ही कोई जवाब आएगा तो आगे फैसला लिया जाएगा.

