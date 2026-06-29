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लखनऊ में रियलिटी चेक के दौरान खुली परिवहन विभाग की पोल!अग्निशमन यंत्र एक्सपायर, फर्स्ट एड गायब

लखनऊ: अलीगंज में पिछले सप्ताह हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जलकर मौत हो गई. इसके बाद सुस्त पड़ा सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया. उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग ने भी तत्परता दिखाई, और बसों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा आदेश के जांच जारी किए. एक जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जिसमें रोडवेज बसों के साथ ही एसी स्लीपर बसों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं या नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स में दवा है या नहीं, तार कटे-पिटे तो नहीं हैं. जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो, इसकी बारीकी से जांच की जाएगी. इस दौरान लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश परिवहन मंत्री ने दिए हैं.

फायर सेफ्टी सिर्फ दिखावा: आदेश के बाद ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सरकारी एसी और साधारण बसों का रियलिटी चेक किया. इस रियलिटी चेक में सामने आया कि अगर बस में आग लगने की घटना होती है, तो एसी हो या फिर साधारण बस, ज्यादातर बसों में फायर एक्सटिंग्विशर शो पीस ही साबित होंगे. कारण है कि इन फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल किया ही नहीं गया है. ऐसे ही दिखावे के लिए रखा गया है.