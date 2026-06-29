लखनऊ में रियलिटी चेक के दौरान खुली परिवहन विभाग की पोल!अग्निशमन यंत्र एक्सपायर, फर्स्ट एड गायब
यूपी रोडवेज की बसों में हर सफर जानलेवा! नियमों की धज्जियां उड़ाती सरकारी बसें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:52 PM IST
लखनऊ: अलीगंज में पिछले सप्ताह हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जलकर मौत हो गई. इसके बाद सुस्त पड़ा सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया. उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग ने भी तत्परता दिखाई, और बसों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा आदेश के जांच जारी किए. एक जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जिसमें रोडवेज बसों के साथ ही एसी स्लीपर बसों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं या नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स में दवा है या नहीं, तार कटे-पिटे तो नहीं हैं. जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो, इसकी बारीकी से जांच की जाएगी. इस दौरान लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश परिवहन मंत्री ने दिए हैं.
फायर सेफ्टी सिर्फ दिखावा: आदेश के बाद ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सरकारी एसी और साधारण बसों का रियलिटी चेक किया. इस रियलिटी चेक में सामने आया कि अगर बस में आग लगने की घटना होती है, तो एसी हो या फिर साधारण बस, ज्यादातर बसों में फायर एक्सटिंग्विशर शो पीस ही साबित होंगे. कारण है कि इन फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल किया ही नहीं गया है. ऐसे ही दिखावे के लिए रखा गया है.
भगवान भरोसे सुरक्षा: बसों के अंदर जो फर्स्ट एड बॉक्स लगे हैं उनमें दवा नहीं मिले. काफी पड़ताल के बाद एक बस में थोड़ी बहुत दवा मिली. ऐसे में अगर सफर के दौरान किसी यात्री को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो रोडवेज बस में प्राथमिक उपचार मिलने की उम्मीद करना बेमानी साबित होगा. ड्राइवर की स्टीयरिंग के पास फैला तारों का मकड़जाल किसी भी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए काफी है. यह यात्रियों का सौभाग्य ही है कि यात्रा के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग न लगे, नहीं तो बस के अंदर तो आग लगने का पूरा इंतजाम किया गया है और बुझाने की व्यवस्था नदारद है.
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि, हर हाल में बसों में फायर एक्सटिंग्विशर अपडेट हो. परिचालकों को मेडिकल किट जरूर उपलब्ध कराई जाए. बसों में तार बिखरे न हों जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना हो. सभी तारों को दुरुस्त किया जाए. यात्रियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई लापरवाही न हो.-अमरनाथ सहाय, प्रधान प्रबंधक, परिवहन निगम
ईटीवी भारत की पड़ताल में सुरक्षा मानक हर मोर्च पर नाकाफी दिखा. अधिकारियों के भरोसे से उम्मीद की जा रही है कि, विशेष जांच अभियान के बाद बसों में सुरक्षा मानकों की तस्वीर बदलेगी.
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