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केज व्हील वाले ट्रैक्टरों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 3 वाहन मालिकों पर एक्शन, सड़क बचाने और हादसे रोकने की कवायद

केज व्हील वाले ट्रैक्टरों से खेती का काम लिया जाता है. रोपा के समय में इनकी ज्यादा जरूरत होती है.

Transport department Dhamtari
परिवहन विभाग की सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 12:14 PM IST

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धमतरी: सड़कों को नुकसान से बचाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने केज व्हील लगाकर चलाए जा रहे ट्रैक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है. धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने शहर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाया. इस दौरान सार्वजनिक सड़कों पर केज व्हील लगे ट्रैक्टरों का संचालन करते पाए गए 3 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया.

केज व्हील वाले ट्रैक्टरों पर परिवहन विभाग की सख्ती

धमतरी परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के बाद ऐसे ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप की स्थिति है, जो कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले केज व्हील को हटाए बिना पक्की सड़कों पर ट्रैक्टर चला रहे है. विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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परिवहन विभाग की सख्ती (ETV Bharat)

केज व्हील का निर्माण विशेष रूप से खेतों में दलदली या कीचड़युक्त जमीन पर कृषि कार्य को आसान बनाने के लिए किया जाता है. खेतों में इनका उपयोग उपयोगी और आवश्यक है, लेकिन इन्हीं पहियों के साथ डामर या सीमेंट की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने से सड़क की सतह को बहुत नुकसान पहुंचता है. केजव्हील के लोहे के दांते सड़क पर गहरे निशान बना देते हैं, जिससे सड़क समय से पहले खराब होने लगते हैं और उसकी मरम्मत पर शासन को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है: शिव भगत रावटे, जिला परिवहन अधिकारी

सड़क पर चलने वालों के लिए बढ़ता है खतरा

जिला परिवहन अधिकारी शिव भगत रावटे ने कहा, बारिश के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है. केज व्हील से क्षतिग्रस्त सड़क पर पानी भरने से गड्ढे तेजी से बड़े हो जाते हैं. इससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने, चारपहिया वाहनों के असंतुलित होने और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है. कई बार सड़क किनारे की पटरी, पुल-पुलिया और अन्य संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही पर पड़ता है.

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परिवहन विभाग की सख्ती (ETV Bharat)

सार्वजनिक सड़कें करोड़ों की लागत से बनाई जाती हैं और उनका संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. यदि कृषि उपकरणों का उपयोग निर्धारित स्थान के बजाय सार्वजनिक मार्गों पर किया जाएगा तो सड़कों की गुणवत्ता तेजी से प्रभावित होगी. यही कारण है कि विभाग समय-समय पर ऐसे वाहनों की जांच कर कार्रवाई करता है: शिव भगत रावटे, जिला परिवहन अधिकारी

परिवहन विभाग की अपील

जिला परिवहन अधिकारी शिव भगत रावटे ने ट्रैक्टर मालिकों और चालकों से अपील की कि खेतों में कार्य समाप्त होने के बाद केजव्हील को हटाकर सामान्य टायर लगाकर ही ट्रैक्टर को सार्वजनिक सड़कों पर चलाएं. उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी लापरवाही न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाल सकती है. विभाग ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में भी नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे. यदि कोई ट्रैक्टर चालक या वाहन मालिक सार्वजनिक मार्गों पर केज व्हील लगाकर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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