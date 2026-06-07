ETV Bharat / state

एक्सप्रेसवे-हाइवे पर कैसे कम हों दुर्घटनाएं? परिवहन विभाग को चेकिंग का अधिकार नहीं; NHAI को लिखा पत्र

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साल 2022 में दो डबल डेकर बसों की बाराबंकी के पास आपस में जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें 8 यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल एवरेज 2000 से ज्यादा सिर्फ बस दुर्घटनाएं ही होती है.

जुलाई 2024 में उन्नाव में एक डबल डेकर बस और दूध के टैंकर की भीषण टक्कर में 18 यात्रियों की जान चली गई थी. यमुना एक्सप्रेसवे पर जुलाई 2019 में अब तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ था. जहां अवध डिपो की एसी जनरथ बस अनियंत्रित होकर दो फ्लाईओवर के बीच के नाले में गिर गई, जिसमें 29 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

पिछले महीने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस पलट गई. मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई. इतना ही नहीं रोडवेज बस के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े टैंकर से टकराने से ड्राइवर कंडक्टर की मौत हो गई

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तो कुछ ज्यादा ही हादसे होते हैं. बड़े-बड़े हादसे होने से बड़ी संख्या में यात्री जान गंवा देते हैं. वैसे तो इन सभी एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या की बात की जाए तो यह हजारों में होगी, लेकिन सैकड़ो लोग अब तक जान गंवा चुके हैं.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ जोन राधेश्याम ने बताया कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी. उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे वाले राज्यों के नाम से फेमस है. यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हैं. इन एक्सप्रेसवे पर अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रहती हैं.

यह टीम एक्सप्रेस वे पर वाहनों की चेकिंग नहीं कर सकती है. ऐसे में अब विभाग की तरफ से NHAI और UPEIDA को पत्र लिखकर मांग किए जाने की तैयारी है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर एक ऐसा प्वाइंट बनाया जाए, जहां पर कुछ देर के लिए यात्री वाहनों को रोका जा सके और जांच की जा सके. इससे अगर ड्राइवर को झपकी भी आ रही होगी तो उसकी नींद टूट जाएगी और हादसों पर रोक लगा सकेगी.

लखनऊ: एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लगातार बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है. जब भी कोई हादसा होता है, तो परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं. हकीकत यह है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर परिवहन विभाग की चेकिंग का अधिकार तक नहीं है.

क्यों होते हैं हादसे: परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों की कई वजह होती हैं, लेकिन रात के समय जो बड़े हादसे होते हैं, उनमें मुख्य वजह बसों के ओवरटेक करने और ड्राइवर को झपकी आना ही होता है. तड़के यह घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं. रात के समय ड्राइवर ओवरस्पीड बसों का संचालन भी करते हैं. यह दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनता है.

ड्राइवर के झपकी आने की वजह से अगर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे पर कुल दुर्घटनाओं में 30 से 40 फीसद दुर्घटनाएं होती हैं. एक्सप्रेसवे इतने अच्छे बने हैं कि सीधी और साफ सड़क को देखते हुए ड्राइवर बसों की स्पीड तय सीमा से ज्यादा बढ़ा देते हैं. यह लापरवाही होती है.

यह हादसे का बड़ा कारण है. एक और अहम वजह सामने आई है कि जो स्लीपर बसें संचालित हो रही हैं, वह क्षमता से अधिक सवारी बैठा लेती हैं. इससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है. जब ऐसी बसें एक्सप्रेसवे पार करके आती हैं तो फिर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें इन्हें पकड़ कर कार्रवाई करती हैं.

क्या कहते हैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर: लखनऊ जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम का कहना है कि परिवहन विभाग को ऊपर से निर्देश है कि प्रत्येक मार्ग पर चेकिंग लगाई जाए. इसका पालन कराया जा रहा है.

एक्सप्रेसवे और हाईवे पर जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसमें मुख्य कारण यह है कि हम लोगों को चेकिंग की नहीं है. माना जाता है कि हाई स्पीड गाड़ियां होती हैं. चेकिंग होने से गाड़ियों का मार्ग अवरुद्ध होगा और गाड़ियों के आपस में टकराने से दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, इसलिए चेकिंग से मना किया गया है. हमारे विभाग के अधिकारी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चेक करने नहीं जाते हैं.

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसों का कारण अभी तक जो सामने आया है, उसमें आगरा से लखनऊ की तरफ आते हुए 280 और 260 किलोमीटर के बीच में और लखनऊ से आगरा की तरफ जाते समय 60 और 80 किलोमीटर के बीच में कन्नौज से जब ढाबे पर से बसें चलती हैं तो आधे घंटे या 20 मिनट के अंतराल पर खाना खाने के बाद ड्राइवरों को सुस्ती या नींद आती है.

ड्राइवर जल्दी से जल्दी लखनऊ आने के लिए बसें ओवरस्पीड कर देते हैं. यह मुख्य करण है जिसकी वजह से लगातार दुर्घटना हो रही है. मुख्यमंत्री ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा था कि 50-50 किलोमीटर पर एंबुलेंस होना चाहिए. पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए और रिकवरी वैन होनी चाहिए, जिसमें अगर कोई घायल होता है तो उन्हें एक घंटे के गोल्डन ऑवर में इलाज दिया जा सके.

उनका कहना है कि अगर हमारे प्रवर्तन दलों को अलाऊ कर दिया जाए की अवेयरनेस के लिए किसी बिंदु पर बसों को थोड़ी देर तक रोक सकें, जिससे हो सकता है कि यहां पर एक्सीडेंट कम हो जाएं.

यह भी पढ़ें: UP में 34 मंजिला इमारतों तक रेस्क्यू संभव; खरीदे जाएंगे 100 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म