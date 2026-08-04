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कांवड़ यात्रा में परिवहन का संतुलन: डायवर्जन के बीच भी शिवभक्तों और यात्रियों की सुविधा में जुटा परिवहन विभाग

श्रद्धालुओं को बस ढूंढने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं. वहीं 24 घंटे लगातार घोषणा की जा रही है.

यात्रियों की सुविधा में जुटा परिवहन विभाग
यात्रियों की सुविधा में जुटा परिवहन विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 3:33 PM IST

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नई दिल्ली: सावन के पवित्र महीने में दिल्ली-एनसीआर से लाखों की संख्या में शिवभक्त उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए रवाना हो रहे हैं. श्रद्धालुओं की अपार भीड़ व उनकी सुरक्षित आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने मेरठ-दिल्ली मार्ग पर व्यापक यातायात डायवर्जन लागू किया है. रूट डायवर्जन के कारण दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद से मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून रूट पर चलने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है. वैकल्पिक मार्गों से बसों के संचालन के कारण यात्रियों का सफर करीब 50 से 60 किलोमीटर बढ़ गया है, जिससे यात्रा समय व किराये पर भी आंशिक प्रभाव पड़ा है, लेकिन परिवहन विभाग ने इसे बेहद व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित किया है.

श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे विशेष प्रबंध: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (कौशाम्बी डिपो) के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) अंशु भटनागर ने बताया कि परिवहन निगम हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की सेवा में पूरी तरह समर्पित है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के प्रमुख अंतरराज्यीय बस अड्डों (आनंद विहार, कश्मीरी गेट) और गाजियाबाद के कौशाम्बी डिपो व मोहन नगर बस स्टैंड से प्रतिदिन विशेष बसें हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रही हैं. 30 जुलाई से शुरू हुई इस विशेष मुहिम के तहत अब तक 7,000 से 8,000 श्रद्धालु अपने गंतव्य तक सुगमता से पहुंच चुके हैं. बस स्टेशनों पर 24 घंटे लाउडस्पीकर के जरिए लगातार घोषणा की जा रही है. साथ ही श्रद्धालुओं को बस ढूंढने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष समर्पित काउंटर बनाए गए हैं.

श्रद्धालुओं के लिए की जा रही सुविधाएं (ETV Bharat)

बसों का नया रूट:

  • मुख्य मार्ग (सामान्य): गाजियाबाद -> मेरठ -> मुजफ्फरनगर -> हरिद्वार
  • वैकल्पिक डायवर्टेड मार्ग: गाजियाबाद -> हापुड़ -> किठौर -> नजीबाबाद -> हरिद्वार/देहरादून
  • एक्सप्रेसवे विकल्प: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी हो रहा है संचालन

डायवर्जन का रूट व किराया व्यवस्था: प्रशासन की तरफ से निर्धारित यातायात योजना के तहत अब बसों को मेरठ मार्ग के बजाय गाजियाबाद-हापुड़-किठौर-नजीबाबाद होकर हरिद्वार और देहरादून भेजा जा रहा है. इसके अतिरिक्त नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग भी वैकल्पिक तौर पर किया जा रहा है. रूट की दूरी बढ़ने के कारण किराये में भी नियमानुसार मामूली वृद्धि हुई है.

यूपीएसआरटीसी बस का किराया:

  • साधारण बस सेवा: 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर
  • एसी (AC) बस सेवा: 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर

चालकों को आदरपूर्वक व्यवहार के निर्देश: परिवहन निगम ने डायवर्जन मार्ग पर चल रही बसों के चालकों व परिचालकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चालकों को जिला प्रशासन व यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है. इसके साथ ही यात्रा के दौरान शिवभक्तों और आम यात्रियों के साथ अत्यंत आदरपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है. प्रशासन, परिवहन निगम व यातायात पुलिस के बेहतर तालमेल से एक तरफ जहां धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम यात्रियों की आवाजाही भी सुरक्षित और सुचारू बनी हुई है.

गूंज रहे भोलेनाथ के भजन: कौशाम्बी बस डिपो पर यात्रा संबंधी आवश्यक अनाउंसमेंट के बीच सावन के सुमधुर भक्ति गीत गूंज रहे हैं. इसके साथ ही हरिद्वार जाने वाली बसों में भी भोलेनाथ के भजनों की विशेष व्यवस्था की गई है. इससे बस का पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है और कांवड़िया व श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए भक्तिभाव के साथ अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे हैं.

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