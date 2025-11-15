अवैध बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, कई प्रतिष्ठान कराए बंद
देहरादून में अवैध बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा.
देहरादून: राजधानी देहरादून क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया गया. जिसके तहत रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. साथ ही अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया. कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा टीम का विरोध किया गया. प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों की परिवहन विभाग की टीम के साथ नोकझोंक भी हुई और धरना भी दिया गया. लेकिन टीमों द्वारा अपनी कार्रवाई जारी रखी गई.
बता दें कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है. अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया. कुछ प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों ने टीम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया. कार्रवाई कर रही टीम की प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों से नोकझोंक भी हुई. प्रवर्तन टीम ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिली.
टीम को मिली ये अनियमितताएं
- वाहनों का लाइसेंस में दिए गए स्थान से अलग-अलग स्थान पर पार्क किया जाना
- बिना लाइसेंस के वाहनों का संचालन करना
- निजी (गैर-परिवहन) वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग करना
- लाइसेंस में दिए गए पते से अलग-अलग स्थान पर प्रतिष्ठान संचालित करना
- संस्थान द्वारा प्रतिदिन किराए पर दिए जाने वाले वाहनों का अभिलेख न रखा जाना
- संचालन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं यथा पार्किंग, स्वागत कक्ष, शौचालय आदि न होना
- संस्थान में लाइसेंस प्रदर्शित न होना
- संस्थान में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका/पेटी न होना
टीमों द्वारा अनियमितता पाए जाने पर मोटरयान वाहन अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों में हड़कंप मच गया. लेकिन टीमों ने विरोध के बाद भी अपनी कार्रवाई जारी रखी. प्रवर्तन आरटीओ अनीता चमोला ने बताया है कि सभी रेंटल बाइक संचालकों को स्पष्ट किया गया कि वह नियम अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन करें.
अवैध रूप से रेंटल मोटर साइकिल का संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आम जनता की सुरक्षा, मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों का पालन कराया जाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. साथ ही आगे भी इस सम्बन्ध में अवैध रूप से संचालित व अनियमितता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी.
