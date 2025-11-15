ETV Bharat / state

अवैध बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, कई प्रतिष्ठान कराए बंद

देहरादून: राजधानी देहरादून क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया गया. जिसके तहत रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. साथ ही अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया. कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा टीम का विरोध किया गया. प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों की परिवहन विभाग की टीम के साथ नोकझोंक भी हुई और धरना भी दिया गया. लेकिन टीमों द्वारा अपनी कार्रवाई जारी रखी गई.

बता दें कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है. अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया. कुछ प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों ने टीम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया. कार्रवाई कर रही टीम की प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों से नोकझोंक भी हुई. प्रवर्तन टीम ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिली.

टीम को मिली ये अनियमितताएं