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कन्नौज हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, अब बच्चों को टूर पर ले जाने से पहले RTO का परमिशन अनिवार्य

कानपुर: कन्नौज स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद खुली है. स्कूली बच्चों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए अब विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. नए नियम के तहत, कोई भी स्कूल अब अपनी मर्जी से बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जा सकेगा. इसके लिए पहले आरटीओ विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी और बाकायदा अनुमति लेनी होगी. इसके लिए नियम कायदे भी बताये गए हैं.



आरटीओ की सख्ती

दरअसल अभी ये होता था कि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर ही बसें बुक कर बच्चों को टूर पर ले जाते थे और परिवहन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती थी. इससे न तो बस की फिटनेस की जांच हो पाती थी और न ही यह पता चल पाता था कि बस चलाने वाला ड्राइवर कितना अनुभवी है. अब आरटीओ प्रवर्तन की ओर से सभी स्कूलों को इस संबंध में सख्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को टूर की इजाजत नहीं दी जाएगी.



लंबे सफर के लिए दो ड्राइवर जरूरी

परिवहन विभाग ने हादसे से सबक लेते हुए अब साफ कर दिया है, कि अगर बच्चों को लंबी दूरी के टूर पर ले जाया जा रहा है, तो बस में दो ड्राइवरों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा. रात के सफर में थकान या झपकी आने की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है.



टूर पर जाने से पहले ये कागजात होंगे जरुरी

स्कूलों को यात्रा शुरू करने से पहले आरटीओ दफ्तर में दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है जिसको देना अनिवार्य होगा. ये कागजात हैं ...