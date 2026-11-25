कन्नौज हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, अब बच्चों को टूर पर ले जाने से पहले RTO का परमिशन अनिवार्य
स्कूली बच्चों के लंबी दूरी के टूर के लिए दो ड्राइवर अनिवार्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:03 PM IST
कानपुर: कन्नौज स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद खुली है. स्कूली बच्चों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए अब विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. नए नियम के तहत, कोई भी स्कूल अब अपनी मर्जी से बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जा सकेगा. इसके लिए पहले आरटीओ विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी और बाकायदा अनुमति लेनी होगी. इसके लिए नियम कायदे भी बताये गए हैं.
आरटीओ की सख्ती
दरअसल अभी ये होता था कि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर ही बसें बुक कर बच्चों को टूर पर ले जाते थे और परिवहन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती थी. इससे न तो बस की फिटनेस की जांच हो पाती थी और न ही यह पता चल पाता था कि बस चलाने वाला ड्राइवर कितना अनुभवी है. अब आरटीओ प्रवर्तन की ओर से सभी स्कूलों को इस संबंध में सख्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को टूर की इजाजत नहीं दी जाएगी.
लंबे सफर के लिए दो ड्राइवर जरूरी
परिवहन विभाग ने हादसे से सबक लेते हुए अब साफ कर दिया है, कि अगर बच्चों को लंबी दूरी के टूर पर ले जाया जा रहा है, तो बस में दो ड्राइवरों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा. रात के सफर में थकान या झपकी आने की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है.
टूर पर जाने से पहले ये कागजात होंगे जरुरी
स्कूलों को यात्रा शुरू करने से पहले आरटीओ दफ्तर में दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है जिसको देना अनिवार्य होगा. ये कागजात हैं ...
-स्कूल बस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
-बस का वैध फिटनेस प्रमाणपत्र
-परमिट और इंश्योरेंस से जुड़े सभी कागजात
- ड्राइवर का वैध लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज
कन्नौज हादसे से सबक
कानपुर परिवहन विभाग से भी एक टीम कन्नौज हादसे की जांच के लिए मौके पर भेजी गई थी. आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि, जांच में बस और ट्रक दोनों के कागजात, फिटनेस और ड्राइवर के दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए. हादसे के वक्त स्कूल बस सड़क किनारे बनी पीली पट्टी से थोड़ी तिरछी खड़ी थी, जिसकी वजह से ट्रक उससे टकरा गया और हादसा हो गया. अब हम सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर रहे हैं. बिना सूचना और दस्तावेज जमा किए किसी भी स्कूल को बच्चों को टूर पर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.
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