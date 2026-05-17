ईंधन की खपत कम करने परिवहन निगम ने किए कई अहम बदलाव, अब दफ्तरों में खड़ी रहेंगी इंटरसेप्टर गाड़ियां

ईंधन की खपत कम करने परिवहन निगम ने किए कई अहम बदलाव, अब दफ्तरों में खड़ी रहेंगी इंटरसेप्टर गाड़ियां
डीजल-पेट्रोल बचाने की मुहिम का असर, परिवहन निगम ने फील्ड के कर्मचारियों को कार्यालय में तैनात करने दिया निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 2:52 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोल की बचत करने की मुहिम का असर अब सरकारी विभागों में नजर आने लगा है. ईंधन की खपत कम करने के लिए विभिन्न विभाग अपने वाहनों की संख्या में लगातार कटौती की योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें लागू भी कर रहे हैं.
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह के निर्देश पर एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब सड़क पर चेकिंग करती नजर आने वाली इंटरसेप्टर दफ्तर में खड़ी हुई नजर आएंगी. इन इंटरसेप्टर पर ड्यूटी करने वाले यातायात अधीक्षक और यातायात निरीक्षक अब फील्ड की जगह दफ्तर में काम रहेंगे.
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (प्रशासन एवं कार्मिक) अंकुर विकास ने बताया कि वर्तमान के हालात को देखते हुए ईंधन के खर्च को कम करने का प्रयास जारी है. इसको लेकर परिवहन निगम प्रशासन ने अहम निर्णय लिए हैं. प्रवर्तन कार्यों को अधिक प्रभावी, उपयोगी और परिणाम देने के उद्देश्य से निगम हित में इण्टरसेप्टर प्रवर्तन दलों और क्षेत्रीय स्तर पर संचालित सभी क्षेत्रीय प्रवर्तन दलों की व्यवस्था में तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया गया है.
इस तरह के किए गए हैं बदलाव
- अब प्रवर्तन दलों में डिपो/क्षेत्र के कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारी अपने मूल पद के अनुरूप कार्य करेंगे.
- सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवर्तन दल से हटाए गए डिपो/क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों से उनके मूल पदानुसार कार्यालीय कार्य लिए जाएं.
- यातायात अधीक्षक/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक को उनके दायित्वों के अनुरूप कार्यालय में काम दिया जाए और यातायात अधीक्षक से स्टेशन अधीक्षक के रूप में स्टेशन सम्बन्धी कार्य लिया जाए.
- प्रत्येक प्रवर्तन दल में सिर्फ एक चालक तैनात किया जाए.
- प्रबन्ध निदेशक स्क्वॉयड में आवश्यक कटौती करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में सिर्फ एक प्रवर्तन दल कार्यरत रहेगा.
- बिना बॉडी वार्न कैमरा किया गया निरीक्षण कार्य मान्य नही होगा.
- प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधीन सिर्फ एक प्रवर्तन दल संचालित होगा. यह सुनिश्चित करना संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रवर्तन दल में केवल उत्कृष्ट कार्य, छवि और अनुशासन वाले कार्मिक ही तैनात किए जाएं.
- क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उस अवधि में स्वयं प्रवर्तन कार्यों का संचालन और सुपरविजन करेंगे.
- निगम के नोडल अधिकारी अपने-अपने नोडल क्षेत्रों की विशेष निगरानी करेंगे. आवश्यकतानुसार औचक निरीक्षण करेंगे.
- जिन सेवा प्रबन्धकों की आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है, वह तत्काल प्रधान प्रबन्धक (आईटी) से सम्पर्क कर आईडी बनवाएं.
- परीक्षण अवधि के दौरान क्षेत्रीय नोडल अधिकारी आवश्यकता के अनुसार प्रवर्तन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे.
- ड्राइवर और कंडक्टर बिना चेकिंग व्यवस्था के भी बेहतर राजस्व अर्जित कर निगम के प्रति ईमानदारी से काम करें और यह साबित करें कि वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं.
- शासन स्तर से भी न्यूनतम वाहन उपयोग और स्व अनुशासन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है. यह व्यवस्था एक माह की परीक्षण अवधि के लिए लागू की गई है. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अवधि समाप्त होने के बाद वर्तमान में तैनात किसी भी यातायात निरीक्षक को फिर से उसी स्थान या मार्ग पर तैनात न किया जाए.
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (प्रशासन एवं कार्मिक) अंकुर विकास ने बताया कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की जिस तरह से समस्या पैदा हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन निगम में विभिन्न तरह के बदलाव किए गए हैं. एक माह तक ट्रायल बेस पर कुछ नियम लागू किए गए हैं. इनमें इंटरसेप्टर के संचालन को सीमित किया गया है, जिससे बेवजह ईंधन खर्च न हो, साथ ही काम बाधित न हो, इसलिए फील्ड के कर्मचारियों को कार्यालय में तैनात किया जाएगा.
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