ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुनीम की गोली लगने से संदिग्ध मौत; हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 7:53 AM IST
लखीमपुर खीरी: सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कोन में शुक्रवार शाम युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. मृतक किराए के मकान में रहकर ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुनीम का काम करता था. परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही है.
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की पहचान आशीष अवस्थी उर्फ नितिन (26) पुत्र मणिशंकर अवस्थी निवासी गांव चंडीदीनपुरवा, थाना क्षेत्र खीरी के रूप में हुई है.
मृतक के मोबाइल चैट, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
चाचा को भेजा था मैसेज: जानकारी के मुताबिक, आशीष अवस्थी सलेमपुर कोन में अमित वर्मा के मकान में किराए पर रहता था. वह राजा मिश्रा और राहुल मिश्रा की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था.
शुक्रवार शाम 6 बजे आशीष ने अपने चाचा को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा- आज कुछ कर लूंगा. इसके बाद फोन कॉल का जवाब न मिलने पर परिजन चिंतित हो उठे. परिजनों ने इसकी सूचना ट्रांसपोर्ट मालिक राजा मिश्रा को दी.
आरोपी ने क्या बताया: राजा मिश्रा के मुताबिक, वह शाम करीब 7 बजे नितिन के कमरे पर पहुंचा. दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से झांकने पर आशीष बिस्तर पर अचेत दिखाई दिया. तब दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया.
पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां भर्ती करने से मना कर दिया गया. बाद में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: मृतक के पिता मणिशंकर अवस्थी का आरोप है कि उनके बेटे को दुकान की वसूली के 1 लाख रुपए गुम होने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का दावा है कि आशीष को दिन भर दुकान में बंद रखा गया. पैसों के विवाद में ही गोली मार दी गई.
दो लोग हिरासत में लिए गए: परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया. पुलिस ने राजा मिश्रा समेत एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
