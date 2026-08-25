ETV Bharat / state

यूपी में परिवहन आयुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी; 13 RTO के बाद अब 10 यात्रीकर अफसरों पर एक्शन

जुर्माने का निर्धारित लक्ष्य पूरा न कर पाने का जिम्मेदार मानते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने का फैसला

परिवहन विभाग
परिवहन विभाग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन परिवहन विभाग के अधिकारियों पर प्रवर्तन कार्रवाई में लापरवाही करने पर लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं. एक दिन पहले उन्होंने एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों पर प्रवर्तन कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले 13 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी तो एक्शन का यह सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा. मंगलवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 10 यात्री कर अधिकारियों को जुर्माने का निर्धारित लक्ष्य पूरा न कर पाने का जिम्मेदार मानते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने का फैसला लिया है.

इन अधिकारियों पर एक्शन

राजेश सिंह कुशवाहा यात्री/मालकर अधिकारी महाराजगंज, मदन चन्द्र यात्री/मालकर अधिकारी बलरामपुर, केकी मिश्रा यात्री/मालकर अधिकारी प्रयागराज, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यात्री/मालकर अधिकारी बस्ती, अनीता वर्मा यात्री/मालकर अधिकारी चन्दौली, नरेन्द्र विक्रम सिंह यात्री/मालकर अधिकारी महोबा, विक्रांत सिंह यात्री/ मालकर अधिकारी रायबरेली, रानी सेंगर यात्री/मालकर अधिकारी अयोध्या, प्रमोद कुमार यात्री/मालकर अधिकारी जौनपुर, विजय किशोर आनन्द यात्री/मालकर अधिकारी आगरा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है.

पहली तिमाही की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून, 2026) की प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की. इस समीक्षा में पाया कि कुछ यात्री/मालकर अधिकारियों ने अप्रैल से जून तक के प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम कार्रवाई की. परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारियों ने विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दायित्वों का निर्वहन विभागीय निर्देश के अनुसार नहीं किया. इनकी शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता शासन और विभाग की मंशा के खिलाफ होने के साथ-साथ राजस्व पूर्ति में भी बाधक है. परिवहन आयुक्त ने प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम कार्रवाई करने वाले 10 यात्री/मालकर अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की है.

यह भी पढ़ें: संकट में सहारनपुर के नक्काशी कारीगर! 'वुड कार्विंग' उद्योग पर क्यों लगा 'वैश्विक लॉकडाउन'?

TAGGED:

TRANSPORT COMMISSIONER UP
TRANSPORT COMMISSIONER NCR REGION
ACTION 10 PASSENGER TAX OFFICERS
TRANSPORT DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.