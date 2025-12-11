ETV Bharat / state

अब परिवहन आयुक्त को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से परिवहन आयुक्त को एसटीए अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का आदेश जारी कर दिया गया है.

लखनऊ: देश भर में यूपी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद पहले से ही काफी पावरफुल है, अब यह पद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है. कारण है कि अब परिवहन आयुक्त के पद के साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ गई है. जिससे अब इस पद पर काबिज होने की ख्वाहिश तमाम नौकरशाहों की रहेगी. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश में सड़कों पर संचालित होने वाले वाहनों के साथ ही वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के पास होती है.

संशोधन का आदेश जारी किया गया: परिवहन विभाग के मुखिया परिवहन आयुक्त होते हैं. अभी तक इस जिम्मेदारी को तो परिवहन आयुक्त निभाते ही हैं अब वे राज्य परिवहन प्राधिकरण के भी अध्यक्ष होंगे. राज्यपाल की तरफ से इससे संबंधित संशोधन आदेश जारी कर दिया गया है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के पद पर आईएएस किंजल सिंह तैनात हैं. करीब एक दशक बाद ऐसा हुआ है जब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष का पद भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ जुड़ गया है.

परिवहन आयुक्त के पद का कद और बढ़ा: कुछ माह पहले तक शासन में विशेष सचिव के पद में ये जिम्मेदारी समहित होती थी. अब परिवहन आयुक्त के पद का कद और बढ़ गया है. अब राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष की जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त निभाएंगे. एसटीए की बैठक में प्रदेश भर में वाहनों को दिए जाने वाले परमिटों पर मुहर लगती है. इसके अलावा स्टेट के लिए जो भी पॉलिसी बनती है उसमें एसटीए का महत्वपूर्ण रोल रहता है.

12 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हुई: परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि लगभग 12 साल पहले राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त के पास ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में शासन में विशेष सचिव को एसटीए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी. अब एक बार फिर दशक भर बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नाम से यह जिम्मेदारी वापस हो गई है.

अहम है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद: उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर सीनियर आईएएस की तैनाती किए जाने का प्रावधान है, लेकिन शासन से करीबी रखने वाले उन अधिकारियों को भी पिछले कुछ समय से परिवहन आयुक्त के पद पर तैनाती दे दी जाती है जो सीनियर पीसीएस अधिकारी होते हैं. पिछले कुछ समय से परिवहन आयुक्त के पद पर ऐसे अधिकारियों को बिठाया जा रहा है. हालांकि इस पद पर तैनाती के दौरान ही प्रमोशन पाकर अधिकारी आईएएस बन जाते हैं.

