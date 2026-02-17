ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन में अपनाई जाए पारदर्शी प्रक्रिया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और स्थानांतरण में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तरीय कमेटी शिक्षकों से प्रत्यावेदन लेकर विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से समायोजन की प्रकिया पूरी करे. तब तक विद्यालयों में यथा स्थिति कायम रखी जाए. कोर्ट ने समायोजन में स्पष्ट और पारदर्शी प्रकिया अपनाने का निर्देश दिया है.

सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई: प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया. याचिकाओं में शिक्षकों के समायोजन एवं तबादला संबंधी 14 नवंबर 2025 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी. याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन शर्मा और अन्य वकीलों का कहना था कि समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया मनमाने तरीके से अपनाई जा रही है.

वर्तमान सत्र मार्च में समाप्त होगा: नियमावली में दिए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण हर जिले में अपने अपने तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है. मध्य सत्र में समायोजन का औचित्य नहीं जबकि वर्तमान सत्र मार्च में समाप्त होने वाला है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विस्तृत निर्णय में कहा कि स्थानांतरण सेवा की एक सामान्य शर्त है और अदालतें आमतौर पर तबादला आदेशों में दखल नहीं देतीं.

शैक्षिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है: कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि नीतिगत मामलों में अदालतें अपील प्राधिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकतीं और न ही यह जांच सकती हैं कि कोई अन्य नीति अधिक उचित या बेहतर हो सकती थी. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य नीति की बुद्धिमत्ता का पुनर्मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि निर्णय प्रक्रिया कानून के अनुरूप है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि कि यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की सत्यता और सत्यापन को लेकर अस्पष्टता है, जिससे शैक्षिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।