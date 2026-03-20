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क्या है जेंडर सेल्फ आईडेंटिफिकेशन?, जानिए ट्रांसजेंडर क्यों कर रहे इसका विरोध

जिन लोगों के पास उनके ट्रांस मेन या ट्रांस वूमेन होने का प्रमाण पत्र अथवा ट्रांसजेंडर कार्ड होगा उन्हें ही मिल सकेगा ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता योजना अथवा संबंधित अधिकारों का लाभ.

Transgenders Bill 2026 protest
ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:01 PM IST

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इंदौर: देश में अब ट्रांसजेंडर्स को अपने जेंडर का सर्टिफिकेशन मेडिकल बोर्ड से कराना पड़ेगा. हाल ही में इसे लेकर लोकसभा में पारित ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, 2026 में सरकार ने ट्रांसजेंडर के जेंडर निर्धारण के लिए ऐसी ही व्यवस्था लागू की है. हालांकि केंद्र के फैसले का देश भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है.

ट्रांसजेंडर कर रहे ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध (ETV Bharat)

सामाजिक तौर पर भेदभाव और उपेक्षा के चलते जीवन संघर्ष करने वाले ट्रांसजेंडर्स अब अपनी लैंगिक स्वतंत्रता में भी सरकार की दखल अंदाजी से आक्रोशित हैं. इसकी वजह ये है कि मौजूदा लोकसभा सत्र में 13 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित किया गया है. बिल में थर्ड जेंडर व्यक्ति को अपने पुरुष या महिला होने को लेकर मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा.

13 मार्च को पारित किया गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

इतना ही नहीं जिले के जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड के अधीन जांच के बाद संबंधित कम्युनिटी के लोग ट्रांस मैन या ट्रांस वूमेन कहला सकेंगे. अत: जिन लोगों के पास उनके ट्रांस मेन या ट्रांस वूमेन होने का प्रमाण पत्र अथवा ट्रांसजेंडर कार्ड होगा उन्हें ही ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता योजना अथवा संबंधित अधिकारों का लाभ मिल सकेगा. इधर इस बिल को लेकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच खासी नाराजगी है.

इंदौर में ट्रांसजेंडर मैन और जिला ट्रांसजेंडर सोशल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य निकुंज जैन बताते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) से जुड़े फैसले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार और मान्यता दी थी. कोर्ट ने ऐसे नागरिकों को अपनी जेंडर पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया था और उन्हें तीसरे जेंडर का दर्जा दिया. इसी प्रकार 2019 में पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कानून सम्मत परिभाषा तय थी लेकिन अब नए कानून के तहत उनसे हक छीनकर उन्हें हंसी का पात्र बनाया जा रहा है.

इस तरह के विधेयक से थर्ड जेंडर के लोगों के विकास और उत्थान में रोक लग रही

ट्रांसजेंडर वूमेन संध्या घावरी का कहना है कि सरकार को ट्रांसजेंडर के जेंडर निर्धारण के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग करने की बजाय उनकी शिक्षा, रोजगार और घर के आश्रय की चिंता करना चाहिए थी. लेकिन इस तरह के विधेयक से थर्ड जेंडर के लोगों के विकास और उत्थान में रोक लग रही है. ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस तरह के विवादित विधेयक को लागू करने से पहले उसका खुद अध्ययन कर ले, जिससे कि ऐसे मामलों में सरकार को अपने ही फैसलों पर विरोध का सामना न करना पड़े.

यह मानी जा रही है संशोधन की वजह

दरअसल भारत सरकार का मानना है कि 2014 के कानून में दी गई ट्रांसजेंडर की परिभाषा स्पष्ट नहीं है. इससे पुलिस, कोर्ट और पर्सनल लॉ से जुड़े नियमों को लागू करने में व्यावहारिक परेशानी सामने आई है. सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का मकसद ऐसे लोगों को कानूनी सुरक्षा देना कतई नहीं था जिनकी लैंगिक पहचान विभिन्न कारणों से समय के साथ बदलती रहती है या फिर ऐसे ट्रांसजेंडर जो खुद अपने जेंडर का निर्धारण कराते हैं.

सरकार का मानना है कि कई मामलों में ऐसे वयस्क और बच्चे जिनका अपहरण हो जाता है या फिर उन्हें भीख मंगवाने या अन्य कारण से जानबूझकर उनका जेंडर परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है. उन्हें जेंडर बदले जाने के बाद कानूनी संरक्षण के दायरे में नहीं लाया जा सकता.

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