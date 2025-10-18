ETV Bharat / state

दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को जल्द मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ, रेखा सरकार ने बनाई योजना, जानिए डिटेल

नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा का लाभ मिलेगा. परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा. दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देती है.

अलग से बनाएंगे जाएंगे काउंटर

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एलिस वाज के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1,200 ट्रांसजेंडर मतदाता डेटाबेस में सूचीबद्ध हैं. हालांकि, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जा रही है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह प्रक्रिया एक निविदा के साथ शुरू होगी. निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पंजीकरण शुरू होगा और डीटीसी परिसर में 50 काउंटर स्थापित किए जाएंगे जहां आवेदक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. पंजीकरण और वितरण के प्रबंधन के लिए शुरुआत में नई टीमें बनाई जाएंगी. जिन्हें कार्यक्रम के आगामी चरण में बैंकों या डीटीसी बस कर्मचारियों के सहयोग से सहायता मिलेगी.

पिंक कार्ड से कर सकेंगे सफर

बीते जुलाई माह में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि धारक के नाम और फोटो वाला एक व्यक्तिगत यात्रा पास, 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने इसे एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और महिला-अनुकूल दिल्ली का प्रतीक बताया था. एक नई डिजिटल 'सहेली' स्मार्ट कार्ड प्रणाली पुरानी कागजी टिकट प्रणाली की जगह लेगी. यह स्मार्ट कार्ड, जिसे "पिंक कार्ड" भी कहा जाता है, यह आजीवन वैध होगा और बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक परिवहन का असीमित उपयोग करने की अनुमति देगा.

दिल्ली के निवासियों को मिलेगी सुविधा

इस कार्ड के लिए आवेदकों को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उनके पास पते का वैध प्रमाण होना चाहिए. दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति शहर भर में चलने वाली सभी सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा के पात्र होंगे. उन्हें मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या अपने लिंग की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. परिवहन विभाग के अनुसार "लिंग की पुष्टि करने वाला कोई भी सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा."