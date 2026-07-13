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फतेहपुर में किन्नरों का हाईवोल्टेज ड्रामा, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

गिरफ्तारी की कार्रवाई से गुस्सा: अपहरण और अंगभंग की साजिश के आरोप में किन्नर की गिरफ्तारी पर किन्नरों ने सड़क पर लेट कर हंगामा किया. पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कुछ किन्नरों ने कपड़े उतारकर भी विरोध जताया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन से यातायात भी प्रभावित रहा.

फतेहपुर: जनपद के राधानगर थाना परिसर के बाहर रविवार शाम को अफरा-तफरी मच गई. किन्नरों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई. जाम के हालात बन गए. इस दौरान आम लोगों के साथ पुलिस भी परेशान नजर आई.

चार थानों की पुलिस पहुंची: किन्नरों का हंगामा इतना बढ़ गया कि, मौके पर चार थानों की पुलिस पहुंच गई. किन्नरों को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस के मुताबिक, 26 जून को थरियांव थाने में करीना नामक किन्नर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि टेक्सरी गांव में बधाई लेने के दौरान सरवन उर्फ सिडिया उर्फ श्रेया किन्नर अपने साथियों के साथ उसे जबरन कार में बैठाकर किशनपुर थाना क्षेत्र के नरैनी गांव ले गया, जहां उसे कमरे में बंद कर अंगभंग की योजना बनाई जा रही थी. पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

किन्नरों को गिरफ्तारी को लेकर गलतफहमी हो गई थी. उन्हें लगा था कि उनके साथी को राधानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तारी थरियांव थाना पुलिस ने की थी.- श्याम सुंदर लाल श्रीवास्तव, थाना प्रभारी , राधानगर



गलतफहमी दूर होने पर शांत हुआ हंगामा: इसी मुकदमे में कार्रवाई करते हुए थरियांव पुलिस ने शनिवार को सरवन उर्फ सिडिया उर्फ श्रेया किन्नर को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि, आरोपी के खिलाफ राधानगर थाने में भी एक अन्य मुकदमा दर्ज है, लेकिन वर्तमान गिरफ्तारी थरियांव पुलिस द्वारा की गई है. पुलिस द्वारा पूरी जानकारी दिए जाने के बाद प्रदर्शन कर रहे किन्नरों की गलतफहमी दूर हो गई. इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और शांतिपूर्वक वहां से चले गए.

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