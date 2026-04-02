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ट्रांसजेंडर ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई दूसरे प्रेमी की हत्या; 24 घंटे में हुआ मर्डर का खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक फरार है.

पुलिस ने 24 घंटे में किया मर्डर का खुलासा.
पुलिस ने 24 घंटे में किया मर्डर का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:59 AM IST

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बुलंदशहर: ट्रांसजेंडर से प्यार करना युवक को भारी पड़ गया. ट्रांसजेंडर ने अपने दूसरे प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर प्रेमी साक्षर कौशिक की हत्या करा दी. लाश को गड्ढा खोदकर दफना दिया. शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि साक्षर कौशिक के पिता ने 31 मार्च 2026 को शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा साक्षर 30 मार्च को घर से निकला था और लौटकर वापस नहीं आया. जांच के बाद हत्या के आरोप अमन उर्फ अवंतिका, देवेश और शुभम को गिरफ्तार किया गया है.

मुख्य आरोपी दीपक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह हत्या प्रेम-त्रिकोण में एक प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए कराई गई है.

कैसे की गई थी हत्या: अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई कि 30 मार्च को आरोपी दीपक ने साक्षर को घर से यह कहकर बुलाया कि वह 11वीं में पास हो गया है. इसी खुशी में शराब पार्टी देगा.

इसके बाद साक्षर को सिकंदराबाद क्षेत्र के एक गांव में स्थित आम के बगीचे में ले जाया गया. वहां पहले से अन्य आरोपी अमन उर्फ अवंतिका, शुभम और देवेश मौजूद थे. वहां सभी ने शराब पीनी शुरू की और जानबूझकर विवाद शुरू किया गया.

इसी दौरान आरोपियों ने साक्षर को डंडों और ईंट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए गड्डा खोदा और उसी बाग में दफना दिया, ताकि किसी को शक न हो.

हत्यारोपी ने किया खुलासा: अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान देवेश ने पूरी घटना का खुलासा किया. उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मृतक साक्षर कौशिक का पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किया है. हत्या में प्रयोग की गई ईंट भी पुलिस ने बरामद कर ली है.

ट्रांस जेंडर से थे साक्षर के संबंध: पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतक युवक साक्षर कौशिक नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के देवपुरा का रहने वाला था. ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका से दीपक और साक्षर कौशिक दोनों प्रेम करते थे.

अमन उर्फ अवंतिका साक्षर कौशिक से किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी. इसी कारण उसने प्रेमी दीपक से बात की. दीपक ने ही इस साजिश में देवेश और शुभम को शामिल किया और सभी ने साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या कर दी.

31 मार्च को मिला था शव: 30 मार्च को साक्षर कौशिक को घर से बुलाया गया था. अगले दिन 31 मार्च को थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी के पास से साक्षर कौशिक का शव बरामद हुआ. पिता की शिकायत तक पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

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