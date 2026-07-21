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गुरु चेला विवाद में किन्नर की हत्या, गिरफ्त में आरोपी

सकरी पुलिस ने बताया कि मृतक तन्नू खान, वर्षा जान और मीरा उर्फ आशीष आपस में गुरु भाई थे. वर्षा 17 जुलाई को दिल्ली से बिलासपुर आई थी. 20 जुलाई को चारों जोकी स्थित मीरा के घर पहुंचे, जहां शराब और भोजन के दौरान बातचीत में गुरु-चेले की परंपरा को लेकर विवाद शुरू हो गया.

बिलासपुर : पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर आरोपी किन्नर रिया उर्फ राकेश (24) निवासी सेमरचुवा (जिला मुंगेली) को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

तन्नू खान ने रिया से उसे अपना गुरु बनाने और समाज की परंपरा के अनुसार गुरु-दक्षिणा देने की बात कही, लेकिन रिया ने किसी को गुरु या स्वयं को किसी का चेला मानने से इनकार कर दिया.

बस स्टॉप के पास मिला शव

विवाद बढ़ने पर दोनों घर से निकलकर तालाब की ओर पैदल चले गए. इस दौरान मीरा और वर्षा ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. बाद में तन्नू खान का शव एनएच-130 पर दलदलिहापारा बस स्टॉप के पास मिला.

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि आरोपी रिया ने गुरु चेले के विवाद में तनू खान का गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार किया है. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, चप्पल और चार्जर सहित अन्य सामान बरामद किया. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.