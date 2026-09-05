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प्यार, सर्जरी और ठगी : शादी का वादा, किन्नर का कराया लिंग परिवर्तन,मगर प्रेमी निकला शादीशुदा

आगरा में दो किन्नरों से शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. दोनों ही मामलों की पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:13 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 6:22 PM IST

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आगरा : सिकंदरा और हरीर्पत थाना पुलिस के पास किन्नर से बेबफाई के अलग-अलग मामले पहुंचे हैं. जिसमें किन्नर का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने उसे ठगा है. पहले शादी का वायदा करके शारीरिक शोषण किया. पुरुष किन्नर से सर्जरी कराकर महिला किन्नर बनवाया. जिसमें लाखों का खर्चा हुए. अब आरोपी पहले से शादीशुदा निकाला और शादी से भी इनकार कर रहा है. शादी का वायदे करके लाखों रुपये ठग लिए हैं. वहीं, दूसरे मामले में किन्नर का आरोप है कि आरोपी लालची है. रुपये ऐंठने के लिए शादी की.

पहला मामला सिकंदरा क्षेत्र का है. पीड़ित ने सिकंदरा पुलिस को बताया कि बाराबंकी का मूल निवासी हूं. आगरा में कई साल से रहा हूं. दो साल पहले सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर निवासी त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात हुई. त्रिवेंद्र सिंह ने प्यार के जाल में फंसा लिया. होटल लेकर जाने लगा. मेरा शारीरिक शोषण किया. शादी करने की बात कही. शादी के लिए शर्त रखी कि सर्जरी करानी पड़ेगी. जिसमें पुरुष किन्नर से महिला किन्नर बनना पड़ेगा. मैं तैयार हो गई तो सर्जरी कराई. जिसमें लाखों खर्च हुए. इस दौरान आरोपित ने कई बार में चार लाख रुपये ले लिए. अपने लिए एक बुलट भी खरीदी. इसके बाद भी शादी नहीं की.

पीड़ित का कहना है कि जब भी शादी की बात आती कोई ना कोई बहाना बना देता. मैं जो बधाई मांगकर रकम लाती उसे भी छीन लेता. तभी मुझे पता चला कि आरोपित त्रिवेंद्र सिंह पहले से शादीशुदा है. जो मुझसे रुपये ऐंठने के लिए प्यार का ड्रामा कर रहा था. इस पर मैंने आरोपी से रकम वापस मांगी तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि इस साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल है. जिस पर सिकंदरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर त्रिवेंद्र सिंह व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखा है.

शादी करके ठगा, दोस्त संग किया शारीरिक शोषण : दूसरा माला हरीपर्वत थाना का है. जिसमें एक किन्नर ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने, ठगी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. पीड़ित किन्नर की तहरीर पर अभी हरीपर्वत थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है. जिसमें प्रेमी के साथ ही उसका दोस्त भी आरोपी है. खंदारी क्षेत्र निवासी पीड़ित किन्नर ने हरीपर्वत थाना पुलिस को बताया कि मैं बीए पास हूं. जन्म से ट्रांसजेंडर हूं. आठ साल पहले खंदारी मास्टर प्लान रोड निवासी युवक से मुलाकात हुई. उसने प्यार का झांसा दिया. मंदिर में उससे शादी की.

इसके बाद मुझे महर्षि पुरम में किराए का मकान लेकर साथ रहने लगा. कुछ समय बाद उसे पता चला कि प्रेमी तो लालची है. आए दिन शराब पीकर आता है और रुपये मांगता है. उससे चार लाख रुपये लेकर एक कार खरीद ली. इसके साथ ही दोस्त को उधार रकम दिलाई. हद तो तब हो गई जब प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ संबंध बनाए. विरोध करने पर हत्या की धमकी दी. अब आरोपी रुपये वापस मांगने पर धमकी दी रहा है.

एक मुकदमा दर्ज, दूसरी शिकायत की जांच : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए‌गी. फिलहाल मुकदमा धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और सम्मान आशय की धारा के तहत लिखा है. विवेचना में शारीरिक शोषण की धाराओं की बढ़ाई जाएंगी. हरीपर्वत के मामले में पुलिस जांच कर रही है.

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Last Updated : September 5, 2026 at 6:22 PM IST

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