ETV Bharat / state

किन्नरों में कार्यक्षेत्र को लेकर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, सुरक्षा दिलाने की मांग

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के भगवानपुर में किन्नरों के दो पक्षों के बीच कार्यक्षेत्र को लेकर हुए विवाद पर सुरक्षा दिलाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती आलोक महरा की एकलपीठ ने एसएचओ भगवानपुर जिला हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओ को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें. साथ मे यह भी सुनिश्चित करें कि विपक्षी उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए. इसपर विपक्षीगणों को कोई आपत्ति है तो उसे भी दर्ज करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 जुलाई की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार किन्नर सपना और अन्य ने उच्च न्यायलय में सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि विपक्षीगण अंजली कुमार, मोना किन्नर, कैनात किन्नर, सोनम किन्नर और सादाब से उन्हें जनामल का खतरा है. याचिका में उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच कार्य करने के लिए क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था, लेकिन अब विपक्षीगण उनके कार्य क्षेत्र को अपना बताकर अतिक्रमण कर रहे हैं. उन्हें कार्य नहीं करने दे रहे हैं. उनके साथ दुर्व्यहार कर रहे हैं.

जिसकी वजह से उनको जानमाल का खतरा उतपन्न हो गया है. कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है. इसलिए उन्हें इनसे सुरक्षा दिलाई जाये. हुई सुनवाई पर विपक्षीगणों की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा इन्हें कोई नुकसान नही पहुंचाया जा रहा है. कार्य कार्यक्षेत्र के लिए समझौता हुआ था. वे इनके क्षेत्रो में कार्य नहीं कर रहे हैं.

याचिकाकर्ताओ की तरफ से यह भी कहा गया है कि विपक्षीगणों को कोर्ट ने पहले से सुरक्षा दी गई है. उसी के आधार पर हमको भी सुरक्षा दिलाई जाये. जिस पर कोर्ट ने एसएचओ भगवानपुर को निर्देश दिए हैं कि इन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा दिलाई जाये.