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फर्रुखाबाद में किन्नरों का उत्पात, युवकों से मारपीट, ग्रामीणों ने रोकी ट्रेन, 2 गिरफ्तार

ट्रेन पर पत्थरबाजी का भी आरोप, मारपीट में घायल युवकों का अस्पताल में इलाज.

फर्रुखाबाद में गिरफ्त में आरोपी.
फर्रुखाबाद में गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:51 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिला के थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के हरसिंहपुर गोवा रेलवे स्टेशन पर किन्नरों से विवाद के बाद मारपीट हो गई. इसमें दो युवक घायल हो गए हैं. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कासगंज-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन को करीब दो घंटे तक रोके रखा. बुधवार शाम की इस घटना के बाद जीआरपी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

बताया जाता है कि ट्रेन संख्या 55344 कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही थी. आरोप है कि हरसिंहपुर गोवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन में किन्नरों और यात्रियों के बीच नेग मांगने को लेकर विवाद हो गया. इसमें दो युवक सौरव और सुनील घायल हो गए. जिसके बाद घायल युवकों ने फोन कर गांववालों को सूचना दी. गांव के कुछ लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए. ट्रेन को रोककर हमलावर किन्नरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे ट्रेन रुकते ही मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों ने किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए ट्रेन को लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक रोके रखा. सूचना मिलने पर जीआरपी फर्रुखाबाद और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रेन को आगे जाने दिया.

इधर, दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना के कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 50 मिनट देरी से फर्रुखाबाद स्टेशन पहुंची. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रेनों में यात्रियों से जबरन वसूली रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील की है.

रेलवे पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि कि किन्नरों और यात्री के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद ग्रामीणों ने ट्रेन रोक दी. ट्रेन को रवाना कर दिया गया. मामले की आगे की कार्रवाई जीआरपी और आरपीएफ कर रही है. आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

जबकि थाना जीआरपी फर्रुखाबाद ने एक प्रेस नोट जारी किया है. उसके मुताबिक चलती ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर चोरी, छिनैती की घटनाओं की रोकथाम अभियान के क्रम में उप निरीक्षक अजीत कुमार थाना जीआरपी फर्रुखाबाद ने मुकदमा दर्ज किया गया. ट्रेन में पत्थरबाजी करने वाले दो अभियुक्त, जिसमें नैना उर्फ अरमान (21) पुत्र मल्लू निवासी गणेशपुर थाना गंजडुंडवारा जिला कासगंज और हर्ष उर्फ हर्षित गुप्ता (20) पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी तिकोनिया बैजनाथ स्ट्रीट वाली गली, थाना मऊ दरवाजा को गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्तों द्वारा ट्रेन में मारपीट की गई एवं पत्थरबाजी करके ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए. मुकदमा पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

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